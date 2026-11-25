미국이 한국과 중국, 일본, 유럽연합(EU) 등 14개 교역 상대에 ‘과잉생산 관세’를 물리기로 했다. 한국에는 지난해 무역합의에 따라 15% 상한이 적용되고, 자동차·철강 등 기존 품목 관세에는 더해지지 않는다.

사진=로이터연합뉴스

로이터통신에 따르면 미 무역대표부(USTR)는 25일(현지시간) 무역법 301조에 근거한 8개월간의 조사를 마치고 이 같은 관세 부과안을 발표했다. USTR은 14곳이 수요와 시장 원리에서 동떨어진 생산을 부추겨 미국 산업에 부담을 줬다고 결론 내렸다.



세율은 중국이 20%로 가장 높다. 도널드 트럼프 대통령 1기 때 매긴 약 25% 관세에 얹혀 일부 품목은 합산 45%가 된다고 전했다. 미 고위 당국자는 한국과 EU, 일본, 대만의 경우 기존 무역합의에서 정한 15%를 넘지 않는다고 밝혔다.



새 관세는 7월 발표된 10∼12.5%의 ‘강제노동 관세’와 겹치면 둘 중 높은 세율만 적용된다. 자동차와 철강, 알루미늄 등 무역확장법 232조 품목 관세에도 더해지지 않는다. 이 당국자는 한국에 대해 “제조업 생태계에 중국산 투입재를 쓰고, 중국의 시장 왜곡이 낳은 결과물을 수출한다”고 지적했다.



관세는 공청회와 의견 수렴을 거쳐 이르면 내년 1월 발효된다. 구체적인 세율은 연방관보에 실린다. 이번 조치는 2월 연방대법원이 무효로 한 트럼프 대통령의 전방위 관세를 301조로 되살리는 수순으로 풀이된다.

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