인공지능(AI) 열풍을 주도하고 있는 정보기술(IT) 기업 중 하나인 앤트로픽이 19일(현지시간) 미국 나스닥 데뷔를 성공적으로 마쳤다. AI 모델만을 전문적으로 개발하는 기업으로는 처음으로 진행된 앤트로픽의 기업공개(IPO)가 성공적으로 이루어지며 창업자들은 30조원이 넘는 천문학적인 재산을 보유한 ‘슈퍼리치’가 됐다. 앤트로픽 직원을 중심으로 억만장자는 수백명, 백만장자도 수천명이 탄생한 것으로 추정된다.

19일(현지시간) 미국 뉴욕의 나스닥 마켓사이트에서 열린 앤트로픽 기업공개(IPO) 기념 개장 종 행사에서 앤트로픽의 공동 창업자이자 최고경영자(CEO)인 다리오 아모데이가 연설하고 있다. 뉴욕=AP연합뉴스

앤트로픽은 상장 첫날인 이날 97.17달러로 장을 마쳤다. 개장 직후 매수세가 몰리면서 한때 115달러를 돌파하기도 했으나 이후 단기 차익 실현 매물이 늘어나면서 조정에 들어가 100달러선 아래에서 마감했다. 그러나 결과적으로는 전날 확정된 공모가 83달러와 비교하면 17.1% 상승한 수치다.

종가 기준 앤트로픽의 시가총액은 1조2800억달러(약 1713조원)로 미국에 상장된 기업 중 10위를 기록했다. 스톡옵션과 전환사채 등을 모두 포함한 완전 희석 주식을 기준으로 하면 1조7500억달러로, 1조8000억달러 이상인 스페이스X 시가총액에 바짝 다가간 수준이다.

다리오 아모데이 최고경영자(CEO)를 비롯한 공동창업자 7명은 하루만에 30조원대 부자가 됐다. 경제전문 매체 포브스는 창업자 7명의 자산 규모가 1632억달러(218조원)에 달한다고 추산했는데 이들 가운데 톰 브라운 최고연산책임자(CCO)의 자산 가치를 235억달러(약 31조4571억원)로 가장 높게 책정했다. 아모데이 CEO는 7명 중 순자산 규모가 낮게 평가됐는데, 그럼에도 자산 규모가 231억달러(약 30조9216억원)에 달했다. 이들의 순자산은 라이벌인 오픈AI의 그레그 브록먼 사장(255억달러)보다 약 20억달러가량 낮은 수준이다.

공동창업자들 이외의 임직원들도 이번 상장을 통해 백만장자나 억만장자 반열에 올랐다. 불과 5년 전 설립된 앤트로픽은 직원 5300여명에게 주당 2.91달러의 스톡옵션 17억7000만 주와 양도제한조건부주식(RSU) 10억 주 이상을 지급했다고 공시한 바 있다. 앤트로픽은 핵심 AI 연구원과 엔지니어뿐 아니라 행정보조원 등 일반직군 직원에게도 폭넓게 주식 보상을 제공했다. 이를 주당 97.17달러 기준으로 환산하면 앤트로픽 임직원이 보유한 주식의 총가치는 약 2700억달러에 이른다. 직원 1인당 평균 환산액은 5100만달러(약 680억원)에 달한다. 이에 미 경제방송 CNBC는 “금액 기준으로 역사상 가장 큰 규모의 IPO일 뿐 아니라 역사상 가장 빠르게 부가 창출된 사건 중 하나”라고 평가했다.

특히 창업 초기 합류한 직원들 400여명은 이번 상장으로 1억달러 이상의 주식 자산을 보유하게 되며 일부는 10억달러(1조3000억원) 이상 자산가인 억만장자 반열에 오르게 될 것으로 추정된다. 핀테크 기업 힐의 앤드루 벤슨 CEO는 “상장 직전 합류한 고위 임원보다 초기에 하위직으로 들어온 직원이 더 큰 결실을 볼 수 있다”고 로이터 통신에 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지