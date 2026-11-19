중세가 끝나고 르네상스 시대가 되면서 휴머니즘이 부상하며 근대가 시작됐다. 르네상스 미술의 바탕이 된 휴머니즘에는 양면적인 의미가 있었다. 한편으로는 신과의 관계에서 인간의 한계를 생각하게 되었다는 것이다. 신과 달리 인간의 능력은 유한할 뿐인데, 인간이 만든 미술작품이 전지전능한 신의 메시지를 나타낼 수 있는가에 대한 회의가 싹텄다.



다른 한편으로 휴머니즘에는 인간 능력의 새로운 인식이란 의미도 있었다. 사람들이 신을 매개로 하지 않고 스스로 세계를 이해하고 문제를 해결해야 한다고 생각했다. 신 중심의 인간관으로부터 인간 중심의 시대로 옮겨가게 된 것이다. 미술작품의 창작에서는 정확한 묘사를 위해 이성을 바탕으로 한 수학적, 과학적 규칙이 필요하다는 주장이 힘을 받았다. 작가들이 공간관계를 나타내기 위해서 기하학적 원근법을 사용했고, 객관적인 묘사를 위해서 해부학과 생리학의 규칙을 적용했다.

마사초 ‘성 삼위일체’(1425년경)

르네상스 미술이 새로운 단계로 접어들었고, 마사초의 ‘성 삼위일체’가 그 시작이 된 대표적 작품이다. 십자가에 못 박힌 그리스도가 있고, 그 뒤에 두 팔로 십자가를 받쳐 고통을 덜어주는 하느님이 있다. 좌우로 성모 마리아와 성 요한이 있고, 그 아래에 무릎을 꿇은 두 사람은 기증자들이다. 단 아래 석관의 해골 위에는 “나도 일찍이 그대와 같았느니라. 그대도 이제 나와 같게 될 것이다”라는 경고가 비문으로 쓰여 있다.



주목할 것은 배경의 천장이다. 마사초가 원근법을 사용해서 천장의 패널들을 뒤로 갈수록 점점 작게 나타내어 화면의 깊이감을 만들어 냈다. 인물들의 전후 관계를 짐작할 수 있게 했고, 그들이 움직일 수 있는 공간처럼 만들었다. 십자가의 수직축이 중심축이 되고, 그 아래의 단과 만나는 점은 벽화를 보는 관람자의 시선이 닿는 지점이다. 원근법으로 인간 중심주의를 보이면서 하느님의 존재나 비문의 문구로 인간의 오만함도 경계하고 있다. 휴머니즘에는 인간의 자신감과 함께 오만해지지 말라는 경고도 담겨 있었다.



박일호 이화여대 명예교수·미학

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지