조 바이든 전 미국 대통령이 회고록에서 일제강점기 일본의 한국인에 대한 잔혹 행위를 구체적으로 언급했다고 일본 매체들이 전했다.



18일 마이니치신문에 따르면 바이든 전 대통령은 전날 발간된 회고록 ‘미국이여, 내게 약속해달라’(Promise Me, America·사진)에서 일본이 세계 2차대전 전 “한국을 지배하고, 초법적 살해 또는 한국어 사용 금지 등을 통해 한국인에게 여러 잔인한 행위를 저질렀다”는 인식을 나타냈다. 일본군 위안부에 대해서도 ‘성 노예’라고 규정하며 “그 가운데 대부분이 중국 등지로 보내져 일본군 장교들을 상대로 봉사하도록 강요받았다”고 서술했다. 바이든 전 대통령의 언급은 한·일 간에 이 같은 과거사 갈등이 있음에도 한·미·일 공조를 강화했다면서 자신의 업적을 강조하는 과정에서 나왔다. 대통령으로 재임할 당시 한·일 관계가 강제동원 피해자 해법 등을 둘러싸고 1965년 수교 이후 최악의 수준으로 냉각돼 있었지만, 중국의 부상에 맞서 미국의 동맹국 간 관계를 상호 네트워크화하는 ‘격자형’ 동맹 전략 안으로 끌어들일 수 있었다는 설명이다. 바이든 전 대통령은 “한·일 양국이 전쟁과 그 밖의 역사적 부정의에 따른 쓰라린 기억 때문에 긴밀한 관계를 구축하지 못하고 있었다”고 당시를 회고했다.

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