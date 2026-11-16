불황 속 구찌는 가방값 30% 내렸는데…루이비통은 망설이는 ‘명품의 금기’

명품업계가 3년째 이어진 불황 속에 ‘가격 인하’라는 오랜 금기를 놓고 고민에 빠졌다. 중산층 고객의 발길을 되돌리기 위해 구찌는 일부 제품의 가격을 내렸지만, 루이비통은 브랜드 가치가 훼손될 수 있다는 우려에 신중한 태도를 유지하고 있다.

15일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 구찌는 올여름 여러 제품의 가격을 인하했다. 투자회사 번스타인의 명품 담당 애널리스트 루카 솔카에 따르면 구찌의 ‘패드락 크리스털 스몰 탑 핸들 백’은 지난 7월 프랑스에서 3500유로(약 518만원)에 판매됐지만 현재 가격은 2450유로(약 362만원)로 30% 낮아졌다

서울 시내 한 루이비통 매장의 모습. 뉴스1

구찌는 상대적으로 저렴한 신제품도 내놓고 있다. 미국 공식 홈페이지에서는 2000달러(약 267만원) 이내로 구매할 수 있는 신상품 핸드백이 16종에 이른다고 WSJ는 전했다.

이 같은 움직임은 장기화한 실적 부진에 따른 것이다. 구찌는 13개 분기 연속 매출 감소를 기록했다. 지난해 자동차업계에서 케링으로 자리를 옮긴 루카 데 메오 최고경영자(CEO)의 시각이 실용적인 가격 전략으로 이어졌을 수 있다고 WSJ는 분석했다.

루이비통 역시 수요 부진을 피해 가지 못하고 있다. 골드만삭스 추산에 따르면 루이비통의 올해 3분기 매출은 전년 동기보다 8% 감소했다. 그러나 모회사 루이뷔통모에에네시(LVMH)는 여전히 루이비통과 다른 패션 브랜드의 가격 인하에 부정적이다.

LVMH가 가격 인하를 꺼리는 것은 브랜드 가치와 고객 신뢰를 훼손할 수 있기 때문이다. 비싼 값을 치른 고객에게는 구매한 제품의 가치가 떨어졌다는 인식을 주고, 기존 가격이 지나치게 높았다는 인상도 남길 수 있다. 세실 카바니스 LVMH 최고재무책임자(CFO)는 지난해 루이비통의 성장을 위해 가격 조정이 필요하지 않느냐는 질문에 “우리는 가격 세분화 전략을 쓰지 않는다. 우리는 코카콜라가 아니다”라고 선을 그었다.

다만 실적 부진이 이어지면서 가격 인하를 논의 대상으로조차 여기지 않던 분위기에는 변화가 감지된다. 카바니스 CFO는 최근 투자자 콘퍼런스콜에서 경영진이 가격 인하와 같은 더 과감하고 즉각적인 조치를 논의하고 있다고 밝혔다. 불황 타개를 위해 기존에 배제했던 선택지까지 검토하기 시작한 것이다.

두 브랜드가 직면한 공통 과제는 중산층 고객의 이탈이다. 번스타인에 따르면 구찌와 루이비통은 모두 매출의 절반 이상을 중산층 소비자에게서 올린다. 이들은 가방이나 보석 등을 간헐적으로 구매하며 연간 약 2000∼3000달러를 명품에 지출하는 고객이다. 가계 형편이 빠듯해지면서 이들의 명품 소비도 위축됐다는 분석이다.

반면 초부유층을 겨냥하거나 상대적으로 접근하기 쉬운 가격대를 제시한 브랜드들은 성장세를 보이고 있다. 보스턴컨설팅그룹(BCG)에 따르면 전체 명품 고객의 0.2%인 약 70만명의 초부유층이 업계 매출의 24%를 차지한다. 브루넬로 쿠치넬리와 까르띠에, 파텍필립 등이 이들의 수요에 힘입어 호조를 보이고 있다. 상대적으로 구매 문턱이 낮은 랄프 로렌도 지난 9월까지 3개월간 매출이 전년 동기보다 10% 증가했다.

가격 인하만으로는 수요를 되살리기 어렵다는 분석도 나온다. WSJ에 따르면 골드만삭스의 명품 담당 애널리스트 에르완 랑부르는 루이비통의 부진이 가격보다 브랜드 정체성의 혼란에서 비롯됐을 수 있다고 진단했다. 여행가방과 핸드백으로 유명한 브랜드가 향수와 화장품으로 영역을 넓히면서 소비자들에게 혼란을 줬다는 것이다.

WSJ는 가격 인하에 신중한 루이비통의 전략을 두고 “소비자들이 제품에 다시 흥미를 느끼고 지갑을 열도록 하는 더 어려운 길을 택했다”며 “이런 노력이 성공하기 전까지는 LVMH 주식도 투자자들의 관심을 끌기 어려울 것”이라고 분석했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지