우울 증상은 호전됐지만 “기쁨이 느껴지지 않는다. 감동이 없다”고 호소하는 환자를 자주 본다. 이럴 때 나는 일상에서 예술을 꾸준히 접해 보시라고 권한다. 약을 챙겨 먹듯이 말이다.



아름다운 그림을 보거나 좋아하는 음악을 들으면 뇌에서 즐거움과 보상에 관여하는 영역이 반응한다. 특히 음악을 들으며 강한 쾌감을 느낄 때는 뇌의 선조체에서 도파민이 분비된다. 사랑에 빠졌을 때 느끼는 설렘처럼 예술도 우리 마음을 들뜨게 한다.

김병수 정신건강전문의

보티첼리의 ‘비너스의 탄생’을 감상하면 마치 비너스와 함께 조개껍데기 위에 서 있는 듯한 황홀경에 젖는다. 잭슨 폴록의 드립 페인팅을 보고 있으면 캔버스 위에 물감을 마구 뿌리고 흘릴 때 작가가 느꼈을 열정이 전류처럼 전해진다. 그저 미술 작품을 바라봤을 뿐인데도 그림 속 인물이나 화가의 감정이 내 것인 양 느껴지는 것이다. 이런 체험에는 다른 이의 몸짓을 볼 때 반응하는 거울 뉴런이 관여한다.



문화 활동이 정신건강에 이롭다는 사실을 증명하는 연구가 지금까지 꾸준히 쌓여왔다. 영국의 중·노년층 2148명을 10년간 추적한 연구에서 박물관이나 극장, 영화관을 한 달에 한 번 이상 찾은 사람들은 그런 활동을 전혀 하지 않은 이들보다 우울증이 발생할 위험이 더 낮았다.



반짝이는 은발을 단정하게 다듬고 곱게 화장한 여든 살 내담자가 진료실을 찾아오셨다. 그분은 한 시간 넘게 독백하듯 살아온 이야기를 풀어놓으셨다. 지난날을 돌이키다 “나의 삶에는 어떤 의미가 있었을까?”라는 물음에 이르렀지만 그 물음에 쉽게 답을 찾지 못했다.



나도 렘브란트의 ‘63세의 자화상’ 앞에서 비슷한 물음을 떠올린 적이 있다. ‘내 얼굴에는 어떤 세월이 쌓이고 있을까?’ 그림 속 화가를 바라보다가 어느새 ‘나는 어떻게 살아왔고, 어떤 모습으로 나이 들고 싶은가?’ 하고 스스로에게 묻고 있었다. 나는 명작과 대화하며 삶의 의미를 찾고 있었다.



영국의 50세 이상 성인을 12년간 추적한 연구에서는 몇 달에 한 번 이상 박물관이나 미술관, 공연장 등을 찾은 사람들의 치매 발생 위험이 그런 활동을 연 1회 미만으로 한 사람들보다 43% 낮았다. 예술을 감상하고 의미를 헤아리는 경험은 뇌의 노화나 손상 속에서도 인지 기능을 유지하는 힘인 ‘인지적 예비능’을 키워준다.



영국 일간지 ‘가디언’은 최근 영국 아트펀드가 제안한 ‘예술 권장 복용량(Recommended Dose of Art)’을 소개했다. 한 달에 한 시간은 미술관이나 박물관에서 작품을 감상하며 마음을 돌보자는 취지다.



정부는 우울과 불안으로 어려움을 겪는 사람들의 부담을 덜어주기 위해 ‘정신건강 심리상담 바우처 사업’을 시행하고 있다. 지원 대상자에게 심리상담을 여덟 차례 받을 수 있는 이용권을 제공한다. 이 제도를 예술 영역으로 넓혀보면 어떨까? 마음 아픈 이들이 정기적으로 예술을 접할 수 있게 도와주는 ‘마음건강 예술 바우처’를 마련해 보는 것이다.



진료로 생계를 꾸리는 나로서는 환자가 많이, 그것도 자주 오면 수입이 늘어난다. 하지만 나라 전체의 정신건강을 생각하면 마냥 반길 일은 아니다. 진료하고 약을 처방하는 의사가 이런 말을 하는 게 좀 엉뚱하게 들릴지도 모르겠다. 그래도 우리 국민이 병원보다 전시장과 공연장, 미술관과 박물관을 찾는 날이 지금보다 훨씬 많아졌으면 좋겠다.

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