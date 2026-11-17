미국 버락 오바마 행정부 시절인 2014년 3월 백악관에서 명예훈장(Medal of Honor) 수여식 및 추서식이 열렸다. 2차대전, 6·25 전쟁, 베트남 전쟁 등에서 세운 공로로 훈장을 받은 참전용사 24명의 업적을 재평가해 보다 높은 훈격의 명예훈장을 전수하기 위한 자리였다. 명예훈장은 미국에서 민간인 아닌 군인에게 주어지는 최고의 영예에 해당한다.

생존해 있는 월남전 참전용사 3명을 제외하고는 모두 유족이 대신 훈장을 받았다. 그중에는 6·25 전쟁 전사자 조 발도나도(1930∼1950) 육군 상병의 동생이자 예비역 육군 장교인 찰스 발도나도도 있었다. 오바마는 찰스에게 훈장을 건네며 “한국에서 싸운 발도나도 상병은 끝내 고향으로 돌아오지 못했다”고 비통해 했다. 훗날 찰스는 언론 인터뷰에서 “죽기 전에 형의 시신을 찾아 고향으로 데려와 미국 땅에 묻는 것이 소원”이라고 말했다.

6·25 전쟁 참전용사인 조 발도나도(1930∼1950) 미 육군 상병. 1950년 11월 북한 평양 부근에서 중공군과 교전하던 중 전사했다. 사후 64년이 지난 2014년 미군 최고의 영예에 해당하는 명예훈장이 추서됐다. 미 육군 홈페이지

미 전쟁부(옛 국방부)가 16일(현지시간) 전사 후 64년 만에 명예훈장이 추서된 발도나도의 생애를 다룬 장문의 글을 홈페이지에 게시해 눈길을 끈다. 발도나도는 1930년 미 남서부 콜로라도주(州)에서 멕시코계 이주민 노동자 부모 사이에서 태어났다. 집안 형편이 어려워 고교 진학을 포기하고 농장에서 부모의 일을 도왔다. 1944년에는 가족 전체가 캘리포니아주로 옮겨 역시 농사일을 계속하며 생계를 유지했다.

2차대전 종전 이후인 1948년 미국은 여전히 징병제를 유지하고 있었고, 그해 17세가 된 발도나도는 육군에 입대했다. 2년 가까이 공수부대원 훈련을 받은 발도나도는 한반도에서 북한의 기습 남침으로 6·25 전쟁이 터진 직후인 1950년 9월 일단 일본으로 보내져 한국 파병을 준비했다. 더글러스 맥아더 유엔군사령관이 이끈 인천상륙작전 성공으로 한국군과 미군 등 유엔군의 북진이 본격화했다. 발도나도가 속한 공수부대는 그해 10월 평양 탈환을 위한 공수 작전에 투입돼 한국군 및 유엔군에 의한 평양 점령에 혁혁한 기여를 했다.

적국 수도를 장악했다는 기쁨도 잠시, 북한의 다급한 지원 요청을 받은 중공이 대규모 군대를 보내 반격에 나섰다. 1950년 11월 평양 인근 강동에 주둔하고 있던 발도나도의 부대는 중공군의 기습을 받았다. 당시 소대 기관총 사수 대리로 복무 중이던 그는 인해전술을 앞세워 끊임없이 달려드는 중공군을 향해 쉴 새 없이 기관총을 발사했다. 적군은 발도나도와 그의 기관총을 제거하기 위해 공격을 퍼부었으나 소용 없었다. 엄청난 인명 손실을 감당할 수 없었던 중공군은 결국 후퇴하는 길을 택했다.

치열한 전투가 일단락되나 싶었는데 퇴각하는 중공군 잔당이 던진 수류탄 하나가 발도나도의 기관총 바로 옆에 떨어져 폭발했다. 즉사한 발도나도의 유해는 곧바로 수습돼 평양의 유엔군 묘지에 임시로 안장됐다. 하지만 1950년 12월 평양이 다시 북한군 및 중공군 수중에 들어가며 발도나도의 시신은 적진에 남겨지고 말았다. 오늘날 미군은 북한 영역에 발도나도를 비롯해 미군 장병 7500명의 유해가 남아 있는 것으로 추정한다.

2014년 3월 당시 버락 오바마 미국 대통령이 6·25 전쟁 참전용사인 조 발도나도(1930∼1950) 육군 상병에게 명예훈장을 추서하며 고인의 동생 찰스 발도나도에게 훈장을 전달하고 있다. 미 전쟁부 제공

2014년 오바마는 발도나도에게 명예훈장을 추서하며 그를 “아직도 실종 상태”(still missing)라고 묘사했다. 그러면서 “이는 모든 전쟁에서 실종된 군인들의 가족에게 그들이 사랑하는 이들에 대한 완전한 보상을 제공하기 위해 계속 노력해야 할 신성한 의무가 우리 국가에 있음을 일깨운다”고 덧붙였다.

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