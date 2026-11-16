지난주 경주를 다녀왔다. 교촌마을 인근의 김유신 생가터에서 출발해 원효대사와 요석공주의 사랑 이야기가 깃든 월정교를 지나, 신라의 궁성이었던 월성까지 한나절 동안 여유롭게 걸었다. 걷는 내내 머릿속을 떠나지 않는 질문이 있었다. ‘어떻게 한반도 동남쪽 변방의 신라가 강성한 고구려와 풍요로운 백제를 제치고 삼국통일의 주역이 될 수 있었을까?’



김유신 생가터에 남아 있는 옛 우물 재매정(財買井) 곁에 앉아 ‘삼국사기’를 펼쳤다. 눈길을 끈 것은 열일곱 살 김유신이 중악(中嶽: 경주 단석산)에 들어가 맹세하는 대목이었다. 나라의 환란을 없앨 방책을 알려 달라고 기도하는 그에게 어떤 노인이 나타나 “젊은 나이에 삼국을 아우를 뜻을 품었으니 장하다”며 비법을 전해주었다는 이야기다(한길사본 752쪽).

박현모 세종국가경영연구원 원장

물론 후대에 김유신을 영웅화하기 위해 덧붙인 이야기일 수 있다. 그러나 중요한 것은 그가 적국을 물리치는 데 그치지 않고, 삼국을 아울러 오랜 전쟁을 끝내겠다는 비전을 품었다는 점이다. 최근 방영을 시작한 KBS 드라마 ‘문무’ 속 “200년간 지속된 죽고 죽이는 업보를 끊는 게 우리의 숙명”이라는 김춘추의 대사처럼, 전쟁에서 이기는 것을 넘어 ‘전쟁 자체를 끝내는 것’이 김유신 등이 추구한 더 큰 목표였다.



하지만 그 꿈을 이루는 데 가장 큰 장애물은 외부의 적이 아니었다. 647년 선덕여왕 말년, 비담과 염종이 반란을 일으켜 월성을 공격하던 절체절명의 순간, 여왕이 세상을 떠나고 흉조로 여겨지던 큰 별마저 월성 쪽으로 떨어졌다. 반란군의 사기는 치솟았고 왕실 군대는 크게 위축되었다.



이 절체절명의 순간에 김유신의 진가가 드러났다. 그는 새로 즉위한 진덕여왕에게 “길함과 흉함은 정해진 것이 아니라 오직 사람이 하기에 달려 있습니다”라고 말했다. 길조인 봉황이 나타났어도 망했고, 흉조인 용들이 싸웠어도 번성했다는 역사적 사례를 들었다. 국가의 흥망은 하늘의 징조가 아니라 사람의 행동에 달려 있다는 주장이었다.



김유신은 말에 그치지 않았다. 한밤중에 불붙인 허수아비를 연에 매달아 하늘로 띄우고는 “떨어졌던 별이 다시 하늘로 올라갔다”는 소문을 퍼뜨렸다. 왕과 신하들에게는 논리로, 병사와 백성들에게는 눈에 보이는 장면으로 승리의 믿음을 심어준 것이다. 그런데 김유신은 여기서 한 걸음 더 나아갔다. 흰 말을 잡아 별이 떨어진 곳에서 제사를 지내며, 임금을 해치려는 비담 일당을 벌해 달라고 하늘에 간청했다(759쪽). 앞서 별의 움직임이 국가의 운명을 결정하지 않는다고 주장했던 그가 왜 다시 하늘에 제사를 올렸을까?



나는 그것이 자기 자신의 두려움을 이겨내기 위한 행동이었다고 생각한다. 국왕과 신하들은 논리로 설득하고, 병사와 백성들은 극적인 장면으로 안심시킬 수 있었다. 그러나 자기 내면의 불안과 의심은 어떻게 다스릴 것인가. 하늘에 올린 제사는 어쩌면 반란을 진압하고 나라를 지키겠다는 스스로와의 약속이 아니었을까.



오늘날 한반도 역시 심각한 사회적 갈등과 대내외적 불안정에 직면해 있다. 특히 미래세대를 중심으로 통일에 대한 무관심과 회의론이 깊어지고 있다. 1300여년 전 김유신이 품었던 꿈은 오늘날 우리에게 무엇을 말해주는가. 오랜 전쟁과 반목의 악순환을 끊고 사람들의 마음을 하나로 모으려 했던 그의 리더십은 분단에 무감각해진 우리 사회에 무거운 질문을 던진다. 우리는 과연 분단을 끝내겠다는 꿈을 여전히 품고 있는가? 통일의 가능성을 의심하기에 앞서, 그 꿈을 포기하지 않을 용기부터 되찾아야 하지 않을까.

박현모 세종국가경영연구원 원장

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