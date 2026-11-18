1977년 지구를 떠난 무인 우주탐사선 ‘보이저 1호’가 지구에서 ‘1광일’ 떨어진 거리에 도달했다. 인류의 창조물 중 지구에서 가장 먼 곳까지 날아간 것이다.



18일(현지시간) 미국 항공우주국(NASA·나사)에 따르면 보이저 1호는 이날 오전 5시16분7초(동부시간 기준, 한국시간 18일 오후 7시16분7초)에 지구로부터 ‘1광일’ 거리를 통과했다.

미국 항공우주국(NASA·나사)의 무인 우주탐사선 보이저 1호가 우주를 비행하고 있는 모습을 그린 상상도. 나사 제트추진연구소·미국 캘리포니아공대 제공

1광일은 빛이 24시간 동안 이동하는 거리다. ㎞로 환산하면 약 259억206만8356㎞에 달한다. 1977년 9월5일 발사된 보이저 1호는 1광일 거리까지 도달하는 데 49년2개월11일이 걸렸다.



나사는 특설 웹사이트를 통해 “보이저 1호가 인류가 만든 어떤 물체도 도달하지 못한 기록적인 지점에 도달했다”며 “어떤 기준으로 보더라도 엄청난 이정표”라고 강조했다.



보이저 1호는 발사 이래 목성·토성·천왕성·해왕성 등을 관측해 지구에 자료를 전달해 왔다. 1990년 태양계 밖으로 나가기 직전에는 카메라를 돌려 ‘창백한 푸른 점’이라고 불리는 유명한 지구 사진을 찍어 보냈다. 2012년에는 인간이 만든 물체 중 처음으로 태양계를 벗어나 은하의 ‘성간 공간’에 진입했다. 보이저 1호를 발견할 외계 생명체에게 지구의 존재와 인류의 문화를 알리기 위해 실려 보낸 ‘골든 레코드’도 유명하다.



보이저 1호는 여전히 거의 매일 자기장의 세기, 주변 압력 등 다양한 우주 탐사 정보를 보내고 있다. 시속 약 6만1000㎞의 속도로 지구에서 멀어지고 있는 이 우주선은 1광년(빛이 1년간 이동하는 거리)까지 도달하는 데는 1만8000년이 더 걸릴 것으로 추산된다.



다만 장비 노후화와 전력 부족으로 2035년에는 작동과 통신이 어려워질 전망이다.



수잰 도드 나사 보이저 프로젝트 관리자는 AP통신에 “(보이저는) 작은 엔진으로 할 수 있는 모든 것을 해내며 꾸준히 나아가며, 지구의 대사로서 경이로움을 선사하고 있다”고 말했다.

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