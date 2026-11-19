지난 15일 세무사 시험 수석 합격자가 생성형 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 했다고 고백했다. 초소형 카메라로 시험 문제를 촬영해 AI에 전송하고 답을 확인했다고 한다. 기술이 새로운 가능성을 여는 시대에 부정행위도 함께 진화하는 듯해 섬뜩하다. 이 기사를 보면서 요즘 공모 중인 신춘문예에 대한 생각도 많아진다.



얼마 전 학생들과 수업시간에 작은 실험을 해봤다. 한 시인의 작품에서 중요한 시어 몇 개를 뽑아 챗GPT와 제미나이, 클로드 등에 각각 한 편의 시를 써보게 했다. 결과는 흥미로웠다. 도구마다 조금씩 달랐지만, 정서와 이미지, 그리고 문장 전개가 비슷했다. 몇 개의 시어만으로도 그럴듯해 보이는 시를 만들어내는 것이 신기하면서도 걱정스러웠다. 물론 신춘문예 당선작에 비교할 만큼의 시적 성취를 보여준 것은 아니었다. 나는 오히려 그 차이를 학생들과 확인하며 신춘문예 응모작을 AI에게 맡기거나, AI가 만든 문장을 자기 작품으로 제출하는 일을 경계하려고 했다.

천수호 시인

그런데 AI를 활용하여 시를 퇴고하는 실험은 하지 못했다. 그 결과가 두려웠다. AI에게 구체적인 수정 조건을 주고 퇴고를 거듭 요구한다면 어떨까. 진부한 이미지를 걷어내고 시점과 리듬을 바꾸며 특정한 정서를 강화하라고 지시하면 훨씬 미끈한 작품이 나오지 않을까. 그렇다면 어디까지 AI를 활용할 수 있으며, 어디부터가 위험한 대행일까. 그러나 AI가 작업한 시가 아무리 그럴듯해도 그것이 한 사람이 축적한 고유의 감각과 사유의 이력을 대신할 순 없을 것이다.



올해 신춘문예 공모에서 특히 달라진 점은 모든 신문사의 공모 요강에 AI 사용에 관한 규정이 등장했다는 것이다. 아예 사용을 금지하는 신문사가 있는가 하면, 활용 여부와 범위를 밝히도록 하는 곳도 있다. 창작의 공정성을 지키기 위한 변화다. 신춘문예는 한 편의 작품을 뽑는 동시에 새로운 작가를 발굴하는 관문이다. 신인의 가능성을 보는 만큼 그 가능성이 어디서 왔는지도 중요하다. 그러므로 응모자는 자신의 작품이 어떤 과정을 거쳐 쓰였는지 밝혀야 한다. AI가 만들어낸 발상과 이미지, 문장을 상당 부분 가져와 자신의 이름으로 제출한다면 그것은 단순한 활용이라고 보기 어렵다.



그렇다면 어떤 판단기준을 정해야 공평할까. 창작자에 대한 의심만으로 공정성이 확보되지는 않는다. 일부 신문사에서는 AI 사용 및 창작 과정을 확인하기 위한 추가 절차를 진행한다고 공지했다. 그런데 창작 과정을 소명하는 일조차 AI의 도움을 받게 된다면 창작의 진정성을 검증하는 일은 어디까지 가능할까. 더구나 AI 탐지 기술을 믿기도 쉽지 않다. 이런 검증이 필요하지만 창작자를 심문하는 자리처럼 될까 우려도 된다. 응모자가 쓴 문장이 AI의 문장과 닮았다는 이유만으로 의심하거나, 탐지 결과만으로 한 사람의 창작을 재단하는 일도 위험할 수 있기 때문이다.



문단의 새로운 얼굴을 발굴해야 하는 신춘문예 심사가 이제 작품의 창작 주체까지 가려내야 하는 상황에 놓였다. 응모자는 창작 과정에 정직해야 하고, 주최 측은 AI 사용의 허용 범위와 검증 기준을 마련해야 한다. 기준이 모호한 채 의심만 앞세운다면 창작자도 심사자도 서로를 신뢰하기 어렵다. 한 편의 시가 탄생하려면 대상을 오래 바라보고 생각을 쌓고 또 그 생각을 뒤집어도 보는 시간이 필요하다. 과정은 더디고 어설프지만 그 시간을 통과하며 얻는 자기만의 언어가 한 명의 시인을 만든다.



AI가 시를 쓰는 시대라 우려는 커졌지만, 그럴수록 우리는 나만의 언어란 무엇인가를 더 깊이 질문해야 한다. 신춘문예가 개성 있는 신인을 발견하는 역할이라면, 주목해야 할 것은 매끈한 완성형 문장이 아니라 누구도 대신할 수 없는 한 사람의 언어와 감각일 것이다. 그러나 어쩌면 머지않아 AI의 도움을 받았는지 여부보다 작품 자체의 성취를 기준으로 당선작을 선정하는 날이 올지도 모른다. AI 사용 여부를 끝내 가릴 길이 없다면 심사자가 마지막으로 인정할 수 있는 것은 작품뿐이기 때문이다.

천수호 시인

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