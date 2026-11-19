젠슨 황과 관련한 질문을 던진 미국 기자가 19일(현지시간) 중국 광둥성 선전에서 진행된 미국·중국·러시아 정상의 사상 첫 3자회담 취재를 차단 당했다.

19일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등 미국 언론에 따르면 이날 선전 치린산장에서 열린 미·중 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 모두발언을 마무리할 때쯤 블룸버그TV 소속 앤매리 호던 기자가 큰 소리로 트럼프 대통령에게 질문을 던졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일(현지시간) 중국 선전에서 첫 정상회담을 가졌다. 선전=AP연합뉴스

기자는 “젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)가 미국에 충성하지 않았느냐”고 물었다. 트럼프 대통령은 대답하지 않았다. 시진핑 중국 국가주석은 취재진 쪽으로 바라봤다가 다시 시선을 돌렸다. 이때 중국 경호원이 다가와 이 장면을 촬영하던 카메라를 가렸다고 NYT는 전했다.

해당 기자는 이후 열린 트럼프 대통령과 시 주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 참여한 3자 정상회담에서 취재가 불허됐다.

NYT는 “TV 기자들 사이에 공유된 정보에 따르면 미국 측이 이 기자의 회담장 입장을 다시 요청했지만, 중국 당국이 이를 거부했다고 백악관 관계자가 말했다”고 전했다.

특히 미·중 정상회담 현장에서 있던 기자들은 질문을 외치는 것이 극도로 무례한 행동이라는 경고를 받았다고 한다.

NYT는 미국과 중국의 언론 취재 환경이 달라 이같은 상황이 발생했다고 분석했다. 미국에서는 대통령 행사에서 취재진이 즉석에서 큰 소리로 질문을 외치고, 이에 대통령이 대답한다. 행사가 아닐 때도 대통령이 취재진과 만나 소통하는 경우가 많다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 18일(현지시간) 중국 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬에 참석해 기념 촬영을 마친 뒤 대화하고 있다. 선전=연합뉴스

반면 중국은 공식 행사를 주최할 때 취재진의 출입을 엄격히 통제한다. 주요 행사에는 국영 언론사 소속만 출입을 허용하고 외국 기자들은 선택적으로 출입을 허용한다고 NYT는 설명했다.

NYT는 “지난 수년간 중국은 최근 뉴욕타임스 특파원을 포함해 많은 외국 기자를 추방해왔다”며 “중국 당국자들은 또한 중국 현지 취재 허가를 발급하지 않겠다고 위협함으로써 외국 언론사에 압력을 가하기도 한다”고 비판했다.

시 주석 역시 기자회견을 열거나 기자들과 직접 소통하는 경우가 없다. 국영 언론을 통해 그의 연설이나 발언을 대중에게 전달할 뿐이다.

트럼프 대통령은 미·중 정상회담 모두발언에서 “모든 움직임이 완벽하게 진행됐는데, 언론이 그 일부를 볼 수 없었다는 점이 매우 아쉽다(too bad)”며 이번 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 중국의 언론 통제로 자신의 행보가 제대로 노출되지 않은 점을 우회적으로 언급했다.

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