중국 인공지능(AI) 관련 기업들의 주가가 최근 약세를 보이면서 중국의 기술주 위주 주가지수에서 천문학적인 시가총액이 증발했다는 집계가 나왔다.

블룸버그통신은 자체 집계를 근거로 6월 말 이후 중국 기술주 지수 3곳에 편입된 종목들의 시총 감소액 합계가 1조7000억 달러(약 2289조원)에 달했다고 22일(현지시간) 보도했다.

블룸버그에 따르면 알리바바·텐센트 등 홍콩에 상장된 대형 기술주 30개로 구성된 항셍테크 지수는 최근 2년 중 최저 수준이다. 올여름 사상 최고치를 기록한 선전 증시의 기술 하드웨어 기업 중심 창업판(촹예반) 지수는 연초 대비 31% 하락한 상태다. 상하이 증시의 과창판(커촹반·과학기술주 전용 시장) 대표 종목 50개로 구성된과창판 50 지수도 올해 상승분을 반납했다. 6월30일 종가 대비로 항셍테크 지수는 21.5%, 창업판 지수는 49.1%, 과창판50 지수는 44.2% 각각 떨어졌다.

블룸버그는 AI 열풍이 완화하면서 중국 증시가 타격을 입고 있으며, 특히 중국 기업들이 정부의 정책 지원에 의존해 온 만큼 취약하다고 평가했다. 이어 중국 AI 모델이 미국 모델의 저렴한 대체재가 될 수 있다는 기대감 및 중국 정부의 기술 자립 추구 움직임 역시 미국의 기술제품 수출 제재 강화 흐름 속에 시험대에 오른 상태라고 짚었다.

중국 상하이종합지수는 20일에 전장 대비 1.22% 하락한 3,533.79로 장을 마감, 종가 기준 지난해 7월 이후 최저를 기록했다. 장중에는 3,500.83으로 떨어져 3,500선 붕괴 직전까지 가기도 했다.

중국 당국은 이날 증시 안정을 위해 융자보증금 비율을 낮추는 등 조치를 내놨다.

중국중앙(CC)TV는 증권감독관리위원회(증감회)를 인용해 상하이·선전·베이징 증권거래소가 30일부터 투자자가 돈을 빌려 주식을 살 때 적용되는 최저 융자보증금(증거금) 비율을 100%에서 80%로 낮출 예정이라고 보도했다.

당국은 이번 조치로 이론상 4000억 위안(약 80조6000억원)에 가까운 유동성 증가 효과를 기대하고 있다. 앞서 증권거래소들은 올해 1월 융자보증금 비율을 80%에서 100%로 올린 바 있는데, 최근 들어 융자 거래가 뚜렷이 줄고 레버리지 거래 수준도 높지 않은 만큼 재조정을 결정했다는 게 당국 설명이다.

선전증권거래소는 또 시장 안정을 위해 창업판에 시장조성자 제도를 도입하겠다는 계획을 밝히고 관련 세칙에 대한 의견 수렴에 들어갔고, 상하이·선전증권거래소는 수수료 인하 조치도 내놨다.

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