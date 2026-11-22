완벽한 인물에 열광하는 사회
AI는 축복인 동시에 저주가 돼
결과보다 성장 과정 중시해야
수능이 치러진 지난 19일, 법학적성시험(리트) 만점자 이진우씨가 숨진 채 발견됐다는 충격적인 소식이 전해졌다. 2018학년도 수능에서 국어 7등급을 받았다는 이씨는 6년 뒤 성적을 끌어올려 고려대 정치외교학과에 합격했다. 2년 뒤에는 전 과목 1등급을 받아 서울대 치대에 진학했다. 리트 만점 소식이 뒤따랐고, 자신의 공부법을 담은 책은 베스트셀러가 됐다. 아이러니하게도 이런 무결점의 드라마가 그를 끌어내리기 시작했다. 그가 공개한 리트 시험지에서 답을 지웠다가 고쳐 쓴 흔적이 부정행위 의혹의 근거로 지목됐다. 의혹을 전면 부인한 이씨는 수능 당일 국어 문제를 공개적으로 풀겠다고 했다. 예고한 자리에 그는 나타나지 않았다.
이씨는 왜 세상을 등졌을까? 왜 한때 영웅이었던 인물이 이렇게 한순간에 몰락했을까? 그가 무슨 생각을 했는지, 인공지능(AI)을 이용한 부정행위 의혹이 사실인지는 지금으로선 알 수 없다. 추측해 보건대, 그는 우리 사회가 완벽한 인물에 열광하고 성공한 극소수를 영웅으로 추앙하는 비정한 곳이라고 여겼을지도 모른다. 만점에 쏟아진 사회적 인정과 부러움은 불안함을 덮어주기에 충분했을 것이다. 그 인정에 도취될수록 다음 성취로 자신을 증명해야 한다는 자기 최면에 빠져들지는 않았을까. 이씨의 마지막 순간은 끔찍할 만큼 허망했다. 시험의 공정성에 대한 믿음과 평가 시스템에 대한 신뢰도 동시에 추락했다.
보고도 믿기지 않는 이 영웅서사의 밑바탕에는 최고 득점을 완벽한 인재의 증거로 여기는 우리 사회의 오랜 습관이 있다. 실패를 용인하지 않고 성공한 극소수에게 사회적 인정을 몰아주는, 극단적인 경쟁이 목표가 된 우리 사회의 어두운 그늘이다. 우리는 흠결 하나 없는 영웅을 원한다. 칼군무에 노래까지 완벽한 아이돌 스타를 바라듯, 입시에서 정점에 오른 사람에게도 성적 이상의 성과와 감동을 기대한다. 능력도, 외모도, 말솜씨도 좋아야 한다. 한술 더 떠 금수저라면 환호는 더 커진다. 금수저 마케팅의 전성시대를 우리는 살고 있지 않나.
한 번에 받아 든 점수로 그 사람의 능력과 업무 적합성은 물론 미래의 잠재력까지 꿰뚫을 수 있다는 믿음은 세대에서 세대로 이어졌다. 이씨가 쓴 책이 단박에 베스트셀러가 된 데에도 그 믿음이 작용했다. 수능 최상위권에 리트 만점까지, 그 사실만으로도 수험생이라면 꼭 읽어야 한다는 평이 빠르게 퍼졌다. 그렇게 점수가 책을 띄웠고, 책은 다시 영웅을 더 높은 곳으로 올려놓았다.
이제는 이 극단적 영웅서사와 그 뒤에 숨은 완벽주의를 직시하고 과감히 깨야 한다. 그렇지 않으면 제2, 제3의 이씨는 얼마든지 나올 수 있다. 아무리 시험장에 금속탐지기를 들여놓고 숙련된 감독관을 배치한들 그것만으로는 부족하다. 최고 득점 신화가 집단적 확신으로 굳어 있는 한 AI 부정행위를 꿈꾸는 누군가는 창을 더 날카롭게 벼릴 것이다. 국가와 감독기관의 방패가 그 창을 언제까지 막아낼 수 있겠는가.
AI는 축복인 동시에 저주다. 시험 부정행위를 부추기고 최고 득점 신화와 완벽주의를 더욱 강화한다. AI의 기름을 치면 서툰 첫 문장도, 한참을 헤맨 풀이도 순식간에 매끈해진다. 실수투성이인 내 모습은 온데간데없고, 나는 완벽한 페르소나를 쓴 채 AI가 써 준 원고를 읽는 인간 앵무새가 된다. ‘나는 AI를 잘 쓰는 능력 있는 사람이야’라는 자기 최면이 언제 풀릴지 아무도 모른다.
최고점이 곧 완벽한 인재라는 등식을 깨야 한다. 표준화된 시험은 기초역량을 확인하는 최소한의 요건으로 두고, 정시 비율을 늘려 온 흐름도 재고해야 한다. 국가와 기업은 그 사람이 어떻게 살아왔는지, 시행착오와 실패를 겪으며 목표를 어떻게 다시 세우고 나아갔는지, AI와 어떻게 동행해 왔는지를 더 높이 평가해야 한다.
자신의 삶과 분투를 자기만의 언어와 몸짓으로 표현하고, 자연스레 협업하며 공동의 목표에 기여하는 사람에게 더 후한 점수를 주자. 이진우라는 영웅의 불행한 몰락에서 우리가 새길 교훈이다.
구정우 성균관대 교수·사회학
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