수능이 치러진 지난 19일, 법학적성시험(리트) 만점자 이진우씨가 숨진 채 발견됐다는 충격적인 소식이 전해졌다. 2018학년도 수능에서 국어 7등급을 받았다는 이씨는 6년 뒤 성적을 끌어올려 고려대 정치외교학과에 합격했다. 2년 뒤에는 전 과목 1등급을 받아 서울대 치대에 진학했다. 리트 만점 소식이 뒤따랐고, 자신의 공부법을 담은 책은 베스트셀러가 됐다. 아이러니하게도 이런 무결점의 드라마가 그를 끌어내리기 시작했다. 그가 공개한 리트 시험지에서 답을 지웠다가 고쳐 쓴 흔적이 부정행위 의혹의 근거로 지목됐다. 의혹을 전면 부인한 이씨는 수능 당일 국어 문제를 공개적으로 풀겠다고 했다. 예고한 자리에 그는 나타나지 않았다.



이씨는 왜 세상을 등졌을까? 왜 한때 영웅이었던 인물이 이렇게 한순간에 몰락했을까? 그가 무슨 생각을 했는지, 인공지능(AI)을 이용한 부정행위 의혹이 사실인지는 지금으로선 알 수 없다. 추측해 보건대, 그는 우리 사회가 완벽한 인물에 열광하고 성공한 극소수를 영웅으로 추앙하는 비정한 곳이라고 여겼을지도 모른다. 만점에 쏟아진 사회적 인정과 부러움은 불안함을 덮어주기에 충분했을 것이다. 그 인정에 도취될수록 다음 성취로 자신을 증명해야 한다는 자기 최면에 빠져들지는 않았을까. 이씨의 마지막 순간은 끔찍할 만큼 허망했다. 시험의 공정성에 대한 믿음과 평가 시스템에 대한 신뢰도 동시에 추락했다.

구정우 성균관대 교수·사회학

보고도 믿기지 않는 이 영웅서사의 밑바탕에는 최고 득점을 완벽한 인재의 증거로 여기는 우리 사회의 오랜 습관이 있다. 실패를 용인하지 않고 성공한 극소수에게 사회적 인정을 몰아주는, 극단적인 경쟁이 목표가 된 우리 사회의 어두운 그늘이다. 우리는 흠결 하나 없는 영웅을 원한다. 칼군무에 노래까지 완벽한 아이돌 스타를 바라듯, 입시에서 정점에 오른 사람에게도 성적 이상의 성과와 감동을 기대한다. 능력도, 외모도, 말솜씨도 좋아야 한다. 한술 더 떠 금수저라면 환호는 더 커진다. 금수저 마케팅의 전성시대를 우리는 살고 있지 않나.



한 번에 받아 든 점수로 그 사람의 능력과 업무 적합성은 물론 미래의 잠재력까지 꿰뚫을 수 있다는 믿음은 세대에서 세대로 이어졌다. 이씨가 쓴 책이 단박에 베스트셀러가 된 데에도 그 믿음이 작용했다. 수능 최상위권에 리트 만점까지, 그 사실만으로도 수험생이라면 꼭 읽어야 한다는 평이 빠르게 퍼졌다. 그렇게 점수가 책을 띄웠고, 책은 다시 영웅을 더 높은 곳으로 올려놓았다.



이제는 이 극단적 영웅서사와 그 뒤에 숨은 완벽주의를 직시하고 과감히 깨야 한다. 그렇지 않으면 제2, 제3의 이씨는 얼마든지 나올 수 있다. 아무리 시험장에 금속탐지기를 들여놓고 숙련된 감독관을 배치한들 그것만으로는 부족하다. 최고 득점 신화가 집단적 확신으로 굳어 있는 한 AI 부정행위를 꿈꾸는 누군가는 창을 더 날카롭게 벼릴 것이다. 국가와 감독기관의 방패가 그 창을 언제까지 막아낼 수 있겠는가.



AI는 축복인 동시에 저주다. 시험 부정행위를 부추기고 최고 득점 신화와 완벽주의를 더욱 강화한다. AI의 기름을 치면 서툰 첫 문장도, 한참을 헤맨 풀이도 순식간에 매끈해진다. 실수투성이인 내 모습은 온데간데없고, 나는 완벽한 페르소나를 쓴 채 AI가 써 준 원고를 읽는 인간 앵무새가 된다. ‘나는 AI를 잘 쓰는 능력 있는 사람이야’라는 자기 최면이 언제 풀릴지 아무도 모른다.



최고점이 곧 완벽한 인재라는 등식을 깨야 한다. 표준화된 시험은 기초역량을 확인하는 최소한의 요건으로 두고, 정시 비율을 늘려 온 흐름도 재고해야 한다. 국가와 기업은 그 사람이 어떻게 살아왔는지, 시행착오와 실패를 겪으며 목표를 어떻게 다시 세우고 나아갔는지, AI와 어떻게 동행해 왔는지를 더 높이 평가해야 한다.



자신의 삶과 분투를 자기만의 언어와 몸짓으로 표현하고, 자연스레 협업하며 공동의 목표에 기여하는 사람에게 더 후한 점수를 주자. 이진우라는 영웅의 불행한 몰락에서 우리가 새길 교훈이다.

구정우 성균관대 교수·사회학

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