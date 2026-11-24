820조9000억원의 내년도 정부 예산안보다 더 눈길을 끄는 숫자가 있다. 162조3000억원, 정부가 추진하는 미래대응기금의 규모다. 내년에 45조4000억원을 사업에 쓰고 12조5000억원은 국채 발행을 줄이는 데 쓴다. 나머지 104조4000억원은 세수 부족이나 새 재정 수요에 대비해 쌓아둔다.

반도체 호황으로 늘어날 세수를 청년과 성장동력, 지방과 인재에 투자하고, 세수가 늘 때 쌓아 부족할 때 꺼내 쓰는 안전판을 두자는 취지에는 공감할 대목이 많다. 초과세수로 나랏빚부터 줄여야 한다는 반론, 추가세수가 끊길 수 있다는 우려도 가볍지 않다. 문제는 기금 자체가 아니다. 어디에 얼마를 쓸지, 계획을 바꿀 때 어떤 절차를 거칠지, 결과를 누가 책임질지가 중요하다.

김호균 정부혁신·공공리더십 연구자 전남대 명예교수

기금도 국회의 심의와 의결을 받는다. 현행법은 일반 사업성 기금의 주요 사업비 변경 범위를 20%로 제한한다. 정부 개정안은 미래대응기금에 30%를 적용하고, 세수 부족을 메우려 여유자금을 일반회계로 넘길 때는 전출 한도 없이 내역만 사후에 국회에 제출하도록 했다. 정부는 삭감된 사업을 되살리거나 새 사업을 임의로 만들 수 없어 남용 우려가 크지 않고, 급변하는 투자 수요에 대응하려면 30% 재량이 필요하다고 설명한다.

그 설명은 이해할 수 있다. 그러나 30%는 지출이 시장에 따라 출렁이는 보증·보험 같은 금융성 기금의 기준이다. 사업성 지출에 같은 잣대를 대기는 어렵다. 국회 의결 없이 바꿀 수 있는 내년 사업비가 13조6000억원에 이르고, 100조원 넘는 적립금 인출까지 정부가 폭넓게 정한다면 국회의 사전 심의는 약해진다.

이 쟁점은 80여년 전 행정학의 고전 논쟁과 맞닿아 있다. 프리드리히는 복잡한 현대 행정에서 법과 의회가 모든 것을 정할 수 없으니 공무원의 전문성과 내적 책임감에 기대야 한다고 봤다. 파이너는 책임감이라는 마음과, 외부에 해명하고 제재받는 실제 책임을 구분해야 한다고 반박했다. 공무원은 스스로 정책 방향을 결정할 수 없고, 선출된 대표가 기술적으로 가능한 범위에서 세밀하게 정해야 한다는 것이다. 그는 “덕성에도 한계가 필요하다”는 몽테스키외의 말을 빌려, 선의의 열정도 통제 밖에 두면 국민이 원치 않는 결과를 낳는다고 경고했다. 정부의 30% 논리는 프리드리히에, 국회 통제론은 파이너에 가깝다.

전문성 없는 민주주의는 포퓰리즘으로, 통제 없는 전문성은 기술관료주의로 흐르기 쉽다. 미래대응기금에 필요한 것도 이 균형이다. 국회가 모든 변경을 다시 의결하면 긴급 대응이 늦어진다. 큰 변경은 국회가 미리 심의하고, 작은 변경은 신속히 집행하되 곧바로 공개하는 기준이 필요하다.

첫째, 국회 의결 없는 사업비 변경 한도를 일반 사업성 기금 수준인 20%로 낮춰야 한다. 적립금 인출 기준과 한도는 법에 정하고, 한도를 넘는 전출은 국회의 사전 의결을 받게 해야 한다. 한도 안이라도 일정 규모 이상의 변경은 이유와 금액, 기대효과를 사전에 보고하고, 그 이하는 집행 즉시 공개해야 한다. 긴급하다는 이유로 설명책임까지 면제받을 수는 없다.

둘째, 기존 사업과 새 사업을 구분하고 사업별 목표와 지원 대상, 성과지표를 공개해야 한다. 국회예산정책처에 따르면 사업비의 58.4%는 기존 사업을 옮기거나 통합한 것이다. 이름만 바뀐 것인지, 성과가 높아지는지 따져야 한다. 성격이 다른 사업을 모두 미래투자로 묶으면 무엇을 성과로 평가할지 불분명해진다. 돈을 썼다는 사실이 아니라 국민의 삶이 어떻게 달라졌는지가 기준이어야 한다.

셋째, 기금에 존속기한을 둬야 한다. ‘미래’라는 명분은 성과 검증과 책임을 뒤로 미루기 쉽다. 정부가 주관하고 존폐에 구속력도 없는 기금존치평가로는 부족하다. 독립적 외부 평가를 거쳐 국회가 유지 여부를 결정하게 해야 한다. 취지에 맞지 않는 상시사업은 일반예산으로 돌리고, 성과가 낮은 사업은 줄이거나 없애야 한다.

국회도 총액 승인에 그치지 말고 계획 변경과 성과를 확인해야 한다. 기금을 지역 민원 사업의 통로로 삼아서도 안 된다.

재정은 숫자가 아니라 권력이다. 재정민주주의는 정부의 발목을 잡는 제도가 아니라 더 과감하게 일하도록 신뢰를 쌓는 장치다. 162조원의 성패는 그 돈이 만든 변화로 평가받아야 한다. 유능한 정부는 재량이 큰 정부가 아니다. 국민이 맡긴 재량을 성과와 책임으로 증명하는 정부다.

김호균 정부혁신·공공리더십 연구자 전남대 명예교수

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