갑자기 기온이 뚝 떨어졌다. 가을이 가고 있다는 증거다. 그래도 아직은 여기저기 가을이 남아 있어 색색으로 물든 단풍잎들은 아름답고, 떨어져 쌓인 낙엽들의 때깔은 한없이 처연하면서도 다정하다. 마치 구르몽의 시구를 빌려 “시몬, 나뭇잎 져버린 숲으로 가자./ 낙엽은 이끼와 돌과 오솔길을 덮고 있다.// 시몬, 너는 좋으냐, 낙엽 밟는 소리가.”라고 유혹하는 듯해, 친구 서영이와 마지막 남은 가을이라도 만끽하기 위해 과천 서울대공원에서 만나기로 했다. 서영이는 고등학교 동기로 최근에 재경동기회에 나가게 되면서 친해진 친구다. 우리는 걷는 걸 좋아해 가끔 만나 남산도 걷고, 서울대공원도 걷는다.



그곳으로 가는 길에도 나는 일부러 낙엽 쌓인 길만 골라 걷는다. 늦가을의 정취를 맘껏 발산하며 바스락바스락…대는 낙엽 밟는 소리가 참으로 나직하고 애잔해서. 이제 곧 겨울 나라로 모험을 떠날 낙엽들이 인간인 나 자신의 덧없음을 증인처럼 상기시키며 “가까이 오라, 너도 언젠가는 가엾은 낙엽이 되리라./ 가까이 오라, 밤은 벌써 내려 우리를 휘감는다.”며 자꾸만 내 귓바퀴를 울리며 속삭이는 게 전혀 싫지 않아서. 그래서 아마 구르몽도 그 애연함을 영혼처럼 흐느낀다고 표현했을 것이다.

서영이와 나는 서울대공원 입구에서 만나 점심을 든든히 먹고, 오늘은 걷지 않고 식물원까지 스카이리프트를 타고 가기로 했다. 내년부터는 스카이리프트를 운영하지 않는다고 하여 처음이자 마지막으로 스카이리프트를 타고 공중에서 바라보는 서울대공원의 가을 정취를 맘껏 느끼고 빨아들이고 싶어서. 곤돌라처럼 사방이 다 트여 있어 오늘따라 바람이 힘세고 매서워, 그 공포 때문에 어찌나 손잡이를 꽉 잡고 있었든지 손이 매우 아프고 시리긴 했지만, 오히려 그 차가운 바람 때문에 몸과 마음이 더 명징해지고 굉장히 상쾌해지는 듯했다.



한눈에 들어오는 늦가을의 절정. 햇살이 앉은 자리는 단풍색들이 더 근사해 보이고, 그 위로 바람과 구름과 새들이 자유롭게 넘나들고 있는 게 무척 평화로워 보였다. 나는 이곳이 참 좋다. 이곳엔 내가 좋아하는 동물과 식물들이 다 모여 있다. 그 때문에 하루 종일 이곳에 혼자 있어도 심심하지 않을 것 같다. 심심할 새가 없을 것 같다.



우리는 스카이리프트에서 내려 식물원을 구경하고, 이왕이면 코끼리기차도 타보자며 그 기차에 올랐다. 누가 그랬더라. 인생은 건축해야 할 대상이 아니라 연소시켜야 할 대상이라고. 맞는 말이다. 서영이 덕에 이렇게 아이처럼 즐겁게 스카이리프트도 타보고 코끼리기차도 타보고, 올가을을 이렇듯 신나게 멋지게 온몸으로 배웅하며 내 마음속 우울을 맘껏 연소시켰으니. 매일매일을 하루살이처럼 힘껏 살기로 작정한 내게 이보다 더 큰 재미와 기쁨이 어디에 있으랴. 서영아, 고마워!

김상미 시인

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