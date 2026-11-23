호르무즈해협과 주변 지역을 지나는 선박에 대한 이란군의 공격 빈도가 이란전쟁 발발 이후 최고 수준으로 치솟은 것으로 나타났다.



22일(현지시간) 미국 CNN방송이 영국 해군 산하 영국해상무역운영센터(UKMTO) 데이터를 분석한 결과 10월 한 달 동안 호르무즈해협, 페르시아만, 오만만 내 선박 피격 건수가 30건을 넘었다. 지난 2월 이란전쟁 발발 이후 처음이다. 9월까지 이 지역의 월평균 선박 피격 건수가 10건 내외였던 것을 고려하면 3배나 폭증한 것이다. 11월 피격 건수도 지난 22일까지 22건에 달해 10월과 유사한 흐름을 유지했다. UKMTO는 해당 수치보다 실제 피격 건수는 더 많을 것으로 추정 중이다.

이란 액체연료 미사일 발사대 첫 공개 이란 국영TV가 지난 21일(현지시간) 공개한 영상에서 액체연료 미사일 2발이 지하 터널 기지의 한 발사대에 나란히 실려 있다. 이란은 그동안 고체연료 미사일 2발을 동시에 쏘는 체계만 선보였고, 액체연료 미사일용을 공개한 것은 이번이 처음이다. 이란이 미국의 호르무즈해협 봉쇄 장기화로 인한 경제 타격에 대응하기 위해 최근 해협 내 선박에 대한 공격을 강화하는 등 강경 전략을 강화하고 있는 가운데 자국 미사일 전력이 여전히 강력하다는 점을 대외에 과시하려는 의도의 공개로 풀이된다. 이란 국영TV 화면 캡처

미국의 봉쇄로 이란이 호르무즈해협에 대한 통제권 잃은 뒤 국제유가까지 하락하며 경제적 압박이 커지자 강경파 주도로 선박 공격이 늘고 있는 것으로 분석된다. 도널드 트럼프 행정부로부터 봉쇄 중단과 경제 제재 완화 등 양보를 끌어내기 위한 고육지책이라는 것이다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 국영 방송을 통해 액체연료 추진 미사일 2발을 동시에 발사할 수 있는 미사일 발사대를 최초로 공개하며 자국의 미사일 전력을 재차 과시하기도 했다.



이에 따라 미국과 이란의 갈등 확대가 전면전 재발로 이어질 우려도 제기된다. 싱크탱크인 국제위기그룹(ICG)의 이란 수석 분석가 하미드레자 아지지는 “시장은 전면전으로의 회귀 가능성이 작고 원유 공급이 점차 회복될 것이라는 전망을 점점 더 확고히 하는 것으로 보인다”며 “하지만 이란이 대립을 격화시키기로 결정한다면 이러한 전망은 순식간에 바뀔 수 있다”고 경고했다.



트럼프 대통령이 테헤란과 현재 진행 중인 외교 협상이 무의미하다고 일축하며, 합의 불발 이후 이란에 대한 추가 군사공격을 재차 시사해 긴장감은 더 확대되고 있다. 그는 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 “그들(이란)은 항상 말만 한다”며 “그들은 중간선거 전보다 지금 더 공격적”이라고 말했다. 이란이 미군의 해상봉쇄에 대응 수위를 더 높일 가능성에 대해서는 “그렇게 해보길 바란다. 그러면 이란의 해군함정들은 모두 바닷속에 가라앉아 버릴 것”이라고 경고했다.

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