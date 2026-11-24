세무사 시험에서 인공지능(AI)의 도움을 받았다는 ‘세무냥이’의 자백 이후 한국 사회가 살풍경의 연속이다. 재난문자 알림과 1억원 신고 포상금까지 동원된 2027학년도 대학수학능력시험일, 법학적성시험(LEET) 만점자는 ‘AI 커닝’ 의혹을 뒤로한 채 스스로 목숨을 끊었다. 정부가 모든 국가시험 부정행위 조사 및 엄단 방침을 밝히면서 응시생들은 잠재적 범죄자로 치부됐다. 무엇보다 “수능이 사고 없이 넘어가는 데 ‘교육부 운명’을 걸겠다”, “미리 준비하지 못했다는 비판에 책임을 통감한다”며 직을 던진 교육부 장관의 상황 인식은 지켜본 국민을 아연실색하게 했다.



최교진 전 장관의 언행에 대한 비판 지점은 다층적이다. 사고만 없었다면 오지선다형 수능은 AI 시대에도 유효한 평가 방식인가. 부정행위 사전 단속이 교육 정책을 총괄하는 교육부의 운명을 가를 사안인가. 당국이 철저히 준비했더라면 50만 수험생의 부정행위를 모두 막을 수 있었을까. 교육 현장에 밝다는 장관이 책임을 통감한 시점이 하필 “기술이 아무리 발전해도 공정의 원칙까지 흔들려서는 안 된다”는 대통령의 엑스(X) 글 직후일까.

송민섭 사회2부장

최근 사태에 대한 국민적 분노의 밑바탕에는 수험생 능력에 걸맞은 보상이 주어지리라 믿어왔던 국가시험마저 반칙으로 결과가 뒤집힐 수 있다는 배신감이 깔려 있다. 한국 사회에서 수능은 일정 수준의 지위와 경제적 안정을 보장받는 출발선이다. 성적에 따라 대학 간판이 달라지고, 주요 대학 졸업장을 가질수록 괜찮은 평판과 인맥, 일자리를 얻을 가능성이 커진다. 게다가 일견 개인의 노력과 역량에 따라 성적이 결정되니 얼마나 공정한 평가인가.



단언컨대 수능이 공정하다는 것은 허상일 뿐이다. 암기·추론 위주의 수능은 투입 정도에 따라 산출이 어느 정도 짐작되는 시험이다. 고액 사교육을 받거나 킬러문항 대비에 특화된 학원에 다니는 학생들의 점수가 높은 배경이다. 공정(公正)이라는 한자는 ‘사사로움(?)을 여덟 개(八)로 나누고 하나(一)로 치우치는 것을 지양한다(止)’를 조합했다고 한다. AI가 단 몇 분 만에 만점을 받는 200여개 문항으로 수십만 수험생을 한 줄로 세우는 게 과연 ‘공평하고 올바른’ 평가인지는 매우 회의적이다.



AI 부정행위가 수면 위로 떠오르면서 수능의 공정성 담보는 물론 AI 시대 공교육의 방향성에 대한 고민이 활발해진 점은 고무적이다. 그렇지만 단순 지식·추론 위주의 객관식 시험을 유지한 채 부정행위를 원천 차단하겠다는 접근은 현실적으로 불가능할 뿐만 아니라 교육적으로도 바람직하지 않다. 서·논술형을 늘리고 구술면접 등 대학의 선발 재량을 확대하는 것도 작금의 공분을 누그러뜨리는 방편일 수 있다. 이러한 논의는 교육과정과 평가의 불일치, 줄 세우기식 입시, 학벌에 따른 사회 양극화 등 고질적 병폐에 균열을 내는 데 일조할 것이다.



해법이 모호할 때는 30년 뒤 이상적인 미래 교육의 모습부터 상정한 뒤 역순으로 거슬러 내려오며 단계별 과제를 도출하는 기법이 유효하다. 예컨대 임금과 일자리에서 학벌 프리미엄이 완전히 사라진 2056을 상상해 보자. 고교 교실은 점수 경쟁이 아닌 문해력, 갈등 조정, 실패 내성을 기르는 공간일 것이다. 이를 위해 2046년엔 대·중소기업 임금 격차가 경제협력개발기구(OECD) 평균 수준으로 완화되고 수능의 자격시험화와 내신 절대평가가 이뤄져야 한다. 2036년 공공·금융·대기업이 직무 역량으로 신입사원을 채용하고 학교에서 AI·교사 다중 교차 채점 시스템을 가동하려면 2031년 즈음엔 공공부문 학력별 초임 차등 폐지와 AI 보조 채점 모델 개발이 완료돼야 한다.



사회 구성원마다 교육에 대한 관점과 지위가 다른 만큼 사회적 합의는 쉽지 않다. 잊지 말아야 할 사실은 AI와의 공존이 일상이 되더라도 ‘핵심 역량을 함양해 포용성과 창의성을 갖춘 주도적인 사람’을 기르는 교육의 본질은 변함없다는 점이다. 올해 수능 필적 확인 문구는 강원석 시인의 ‘끝없이 높은 하늘로 한없이 넓은 바다로’였다. 시 ‘비상’의 마지막 구절은 ‘아이야 새처럼 훨훨 날아라’이다. 30년 뒤 세상을 훨훨 날아다닐 아이들을 위해 정치권과 어른들은 지금 당장 수능 개편과 교육 혁신을 위한 사회적 대타협에 나서야 한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지