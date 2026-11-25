미국에서 총기 난사로 군인 등 13명의 목숨을 앗아간 사형수가 총살형 집행을 열흘가량 앞두고 ‘억울하다’는 취지로 연방법원에 집행 연기를 신청했다. 한때 총살형 집행의 생중계까지 검토했던 미국 행정부로선 법원이 이를 받아들이는 경우 미처 예상치 못한 정치적 부담을 떠안게 될 전망이다. 도널드 트럼프 대통령은 최근 연방법률 위반 혐의로 사형이 확정된 이들에 대한 신속한 집행을 법무 당국에 지시한 바 있다.

미국 육군의 전직 군의관(소령)이자 사형수인 니달 하산. 13명 살인 혐의로 오는 12월3일 총살형 집행이 예정된 그는 24일(현지시간) 연방법원에 “사형 집행을 연기해달라”는 신청을 냈다. 로이터연합뉴스

24일(현지시간) AP 통신에 따르면 미국 육군 전 군의관(소령) 니달 하산(56)이 이날 연방법원에 “사형 집행을 연기해 달라”고 요청했다. 그는 변호인단을 통해 낸 의견서에서 “나의 형량(사형)이 부당하다는 점을 입증할 청원서 작성 준비에 시간이 더 필요하다”는 이유를 들었다.

하산은 미군이 아프가니스탄 및 이라크에서 ‘테러와의 전쟁’ 임무를 한창 수행하던 2009년 11월 텍사스주(州)의 육군 기지 ‘포트후드’(Fort Hood) 안에서 총기를 난사해 군인 등 13명을 살해한 혐의로 사형이 확정됐다. 이슬람 신자인 그는 군사 재판에서 “미군 장병이 아프간으로 보내져 무슬림과 탈레반을 학살하는 것을 막고자 범행했다”는 취지로 진술했다. “미 육군의 불법적 공격으로부터 아프간 탈레반을 방어하는 것은 이슬람 교리를 최고의 법으로 여기는 이들로서는 당연히 해야 할 일”이란 취지인데, 당시 재판부는 이를 받아들이지 않았다.

트럼프의 핵심 측근인 피트 헤그세스 전쟁부(현 국방부) 장관은 오는 12월3일 하산을 상대로 총살형을 집행하기로 하고 생중계 방침까지 공표했다. 미군은 1961년 미성년자를 성폭행한 병사를 교수형에 처한 이래 65년간 사형 집행을 하지 않고 있다. 특히 총살형의 경우 2차대전 말기인 1945년 1월 어린 탈영병을 상대로 집행된 것이 마지막이다.

느닷없는 총살형 생중계 예고를 놓고 미국 정치권은 물론 종교계도 거세게 반발했다. 미 가톨릭 주교회의가 “충격과 더불어 깊은 비애를 느낀다”는 심경을 토로한 것은 물론이고 독실한 가톨릭 신자로 알려진 JD 밴스 부통령마저 “나는 그 방송을 시청하지 않을 것”이라고 단언했다. 여론이 악화하자 트럼프는 결국 총살형 집행을 생중계하려던 헤그세스와 전쟁부의 계획 백지화를 지시했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사. 민주당 소속인 뉴섬 주지사가 캘리포니아 사형수 548명의 종신형 감형을 공언하자 트럼프 대통령은 “괴물들에게 동정심을 보내며 살인범 편에 섰다”는 말로 뉴섬 주지사를 맹비난했다. 방송 화면 캡처

하산의 움직임은 여당인 공화당이 11·3 중간선거에서 야당인 민주당에 참패하고 민주당 차기 대권 주자들 중 한 명인 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사가 사형수들의 종신형 감형을 공언한 직후 나왔다는 점에서 주목된다. 사형 제도 존치와 악질 흉악범에 대한 사형 집행을 지지하는 공화당은 이번 선거에서 향후 최소 4∼6년 동안은 의회 상·하 양원에서 다수당 지위를 노리기 어려울 만큼 많은 의석을 잃었다. 상·하원 모두 민주당 우위 여소야대(與小野大) 정국이 한동안 계속될 가능성이 크다. 진보 성향의 민주당은 사형 제도에 부정적이다.

실제로 민주당 소속 뉴섬 주지사는 “캘리포니아 사형수 548명을 종신형으로 감형하겠다”고 밝혔다. 이는 트럼프에 맞서는 진보 정치인으로서 보수 진영과의 확실한 차별화를 꾀하려는 의도로 풀이된다. 트럼프는 즉각 “뉴섬과 급진 좌파는 극악무도한 범죄를 보면서 아이들과 그 부모 말고 무고한 어린 생명들을 앗아간 괴물들에게 동정심을 보낸다”며 “살인범 편에 선 것”이라고 비난을 퍼부었다. 뉴섬 입장에선 중도층 표심을 일부 잃는 한이 있더라도 트럼프와 ‘맞짱’을 뜸으로서 라이벌로 부상하려는 소기의 성과를 달성한 셈이다.

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