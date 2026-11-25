오는 27일 교육공무직원 총파업이 예고된 가운데 경북교육청이 학생과 학부모 불편 최소화에 나섰다.

경북교육청은 전국학교비정규직연대회의의 이번 파업 예고에 따라 총파업 대응체계를 본격 가동, 급식․돌봄․특수교육․유아교육 등 학교 현장의 취약 분야별 대응 방안을 수립했다.

경북교육청 전경. 경북교육청 제공

특히 학교별 파업 참여 인원과 급식․돌봄 등 운영 상황을 신속하게 파악할 수 있도록 도교육청과 교육지원청, 학교 간 보고체계를 구축하고, 파업 전날부터 종료 시까지 상황실을 운영할 계획이다.

앞서 지난 23일에는 부교육감 주재로 본청 관련 부서와 교육지원청이 참여하는 화상회의를 열어 분야별 준비 상황과 예상되는 문제점을 점검했다.

급식 운영이 어려운 학교는 학교 여건에 따라 대체식 제공과 학사일정 조정 등을 검토하고, 돌봄․특수교육․유아교육 분야는 파업에 참여하지 않는 인력과 학교 내 가용 인력을 활용해 교육활동과 학생 안전에 공백이 발생하지 않도록 대응할 방침이다.

임종식 교육감은 “총파업으로 학생들의 교육활동과 급식․돌봄 등 필수 교육서비스에 차질이 발생하지 않도록 철저히 준비하겠다”라며, “교육지원청과 학교, 관련 부서가 긴밀히 협력해 학생과 학부모의 불편을 최소화하고 학교 현장이 안정적으로 운영될 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

한편, 전국학교비정규직연대회의는 지난 18일 보도자료를 내고 교육청이 제시한 기본급 3.0% 인상과 근속수당 급간 500원 인상안으로는 학교비정규직의 저임금 구조 및 임금격차를 개선하기 어렵다며 실질적인 수정안 제시를 촉구하며 오는 27일 총파업을 예고했다.

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