농협중앙회가 농업정책 발전과 농업인 소득 증대에 기여한 공직자 6명을 선정해 감사패를 전달했다.
농협중앙회는 24일 서울 중구 본관에서 ‘농업발전혁신인상 농업정책혁신부문’ 감사패 수여식을 개최했다고 밝혔다.
이번 수상자는 박완수 경남도지사와 김선교·성일종·송옥주·임호선·주철현 국회의원 등 총 6명이다.
수상자들은 수출 농업 확대와 군 급식 농산물 공급 확대, 영농형 태양광 사업 기간 확대 등 농업지원정책 추진에 기여한 공로를 인정받았다. 농협은 이들의 정책적 노력이 농업소득 증대와 농가 경영 안정에 기여했다고 설명했다.
강호동 농협중앙회장은 수상자들에게 감사의 뜻을 전했다.
강 회장은 “농업소득 증대와 농업인 삶의 질 향상을 위해 힘써주신 수상자 여러분께 전국 206만 농업인을 대신해 감사드린다”며 “앞으로도 농심천심 운동에 함께해 농업의 가치와 소중함을 널리 알리고 농촌에 새로운 활력을 불어넣을 수 있도록 지속적인 관심과 협력을 부탁드린다”고 말했다.
한편 농협은 농업·농촌 발전과 농업인 소득 증대, 삶의 질 향상에 기여한 공직자를 발굴하기 위해 2003년부터 관련 시상을 이어오고 있다.
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