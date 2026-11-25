24일 서울시 중구 농협중앙회 본관에서 열린 농업발전혁신인상 농업정책혁신부문 수여식에서 강호동 농협중앙회장(사진 오른쪽에서 네 번째)을 비롯한 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. (사진 왼쪽부터 박완수 경남도지사, 임호선 의원, 성일종 의원, 강호동 회장, 김선교 의원, 송옥주 의원, 주철현 의원). 농협중앙회 제공

농협중앙회가 농업정책 발전과 농업인 소득 증대에 기여한 공직자 6명을 선정해 감사패를 전달했다.

농협중앙회는 24일 서울 중구 본관에서 ‘농업발전혁신인상 농업정책혁신부문’ 감사패 수여식을 개최했다고 밝혔다.

이번 수상자는 박완수 경남도지사와 김선교·성일종·송옥주·임호선·주철현 국회의원 등 총 6명이다.

수상자들은 수출 농업 확대와 군 급식 농산물 공급 확대, 영농형 태양광 사업 기간 확대 등 농업지원정책 추진에 기여한 공로를 인정받았다. 농협은 이들의 정책적 노력이 농업소득 증대와 농가 경영 안정에 기여했다고 설명했다.

강호동 농협중앙회장은 수상자들에게 감사의 뜻을 전했다.

강 회장은 “농업소득 증대와 농업인 삶의 질 향상을 위해 힘써주신 수상자 여러분께 전국 206만 농업인을 대신해 감사드린다”며 “앞으로도 농심천심 운동에 함께해 농업의 가치와 소중함을 널리 알리고 농촌에 새로운 활력을 불어넣을 수 있도록 지속적인 관심과 협력을 부탁드린다”고 말했다.

한편 농협은 농업·농촌 발전과 농업인 소득 증대, 삶의 질 향상에 기여한 공직자를 발굴하기 위해 2003년부터 관련 시상을 이어오고 있다.

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