그룹 2NE1 씨엘(CL)이 박봄과의 전화 통화 영상을 공개하며 여전한 우정을 과시했다.

지난 24일 씨엘의 유튜브 채널에는 ‘CL TV EP.1 ICONIC’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에서 씨엘은 신곡 무대 준비 과정과 음악에 대한 생각을 전하는 한편, 2NE1 멤버들과의 단체 채팅방을 언급해 눈길을 끌었다.

씨엘은 “우리 투애니원 단체방이 있다. 마지막으로 언제 연락했나 싶다”며 멤버들을 향한 애정을 드러냈다. 이어 “봄 언니는 아직 앨범이 나오는지 모르는 것 같다. 전화해 봐야겠다”며 박봄에게 전화를 걸었다.

통화가 연결되자 씨엘은 “언니, 나 신곡 나오는 거 아냐? 모르냐”고 물었다. 박봄이 노래가 나오느냐고 되묻자 씨엘은 “언니, 베리 섭섭하다”며 “빨리 댓글 좀 달아봐라”고 장난스럽게 서운함을 표현했다.

박봄은 “내가 올려줄까?”라며 직접 홍보에 나서겠다는 뜻을 밝혔고, 씨엘은 “언니가 리포스트해 주면 너무 좋겠다”며 신곡 홍보를 부탁했다.

두 사람은 과거 빅뱅 콘서트와 관련한 이야기도 나눴다. 씨엘이 “저번에 빅뱅 콘서트도 같이 가자고 하지 않았냐”고 말하자 박봄은 “당일에 전화하면 어떻게 가냐. 당일 말고 전날에 전화해라”고 받아쳤다.

이에 씨엘은 “알겠다. 다음에는 일주일 전에 알려주겠다”고 답해 웃음을 안겼다. 두 사람은 스스럼없이 농담을 주고받으며 편안한 분위기를 이어갔다.

이번 영상은 최근 불거진 2NE1 멤버들의 불화설과 맞물려 더욱 관심을 모으고 있다.

박봄은 지난해 8월 건강상의 이유로 활동을 잠정 중단했다. 당시 소속사는 의료진의 소견에 따라 충분한 휴식과 안정이 필요하다고 판단해 활동 중단을 결정했다고 밝혔다. 이로 인해 2NE1의 투어와 활동에도 영향을 미쳤다.

이후 올해 3월 박봄이 SNS를 통해 산다라박과 관련한 주장을 제기하면서 논란이 일었다. 산다라박이 이를 부인한 가운데 씨엘 역시 박봄의 SNS 계정을 언팔로우한 것으로 알려지면서 멤버들 사이의 불화설과 손절설이 확산됐다. 박봄은 지난 4월 손편지를 공개하며 앞서 제기한 주장에 대한 입장을 전하기도 했다.

이런 가운데 씨엘이 박봄과 직접 통화하는 모습을 공개하면서 두 사람의 관계에도 관심이 쏠리고 있다. 영상 속 두 사람은 서로에게 거리낌 없이 농담을 건네며 자연스러운 대화를 나눴다.

한편 씨엘은 지난 13일 더블랙레이블과의 전속계약 소식을 알렸으며, 지난 20일에는 약 5년 만에 신곡을 발표하고 솔로 활동에 나섰다.

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