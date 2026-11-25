재일동포 3세인 오승호(고 가쓰히로·사진) 작가가 일본 최고 권위의 대중 문학상인 나오키상 후보에 올랐다. 2020년 처음 후보에 오른 이후 네 번째 도전이다.

25일 교도통신에 따르면 일본문학진흥회는 전날 오 작가의 ‘아오바씨 사건’ 등 5편을 제176회 나오키상 후보작으로 선정했다. ‘아오바씨 사건’은 동일본대지진 이듬해 시신으로 발견된 여고생 실종·사망 사건의 진상을 추적하는 내용의 미스터리·범죄 소설이다. 논픽션 작가가 작성한 원고 형식으로 전개돼 마치 범죄 르포를 읽는 듯한 느낌을 준다고 요미우리신문은 전했다.

1981년 아오모리현에서 태어난 오 작가는 2015년 ‘도덕의 시간’으로 에도가와 란포상을 수상하며 소설가로 데뷔했다. 당시 인터뷰에서 “나는 재일 한국인”이라며 “(동포)몇 세인지는 관심도 없고 한글도 모르지만, 일본인 사회 속에서 아웃사이더라는 감각은 지금도 남아 있다”고 한 바 있다. 이 같은 정체성이 그의 작품 곳곳에 녹아 있다.

나오키상은 순수 문학을 대상으로 하는 아쿠타가와상과 함께 일본의 양대 문학상으로 꼽힌다. 그간 재일동포 작가 중에서는 1966년 ‘하얀 양귀비’의 다치하라 마사아키(한국명 김윤규), 1982년 ‘가마타 행진곡’의 쓰카 고헤이(김봉웅), 1992년 ‘받아들이는 달’의 이주인 시즈카(조충래), 2000년 ‘GO’의 가네시로 가즈키 등이 나오키상을 받았다.

오 작가는 2020년 ‘스완’, 2021년 ‘우리의 노래를 불러라’, 2022년 ‘폭탄’으로 세 차례 나오키상 후보에 올랐으나, 수상에는 이르지 못했다.

그는 이 밖에 2018년 ‘하얀 충동’으로 오야부 하루히코상을, 2020년 ‘스완’으로 일본추리작가협회상과 요시카와 에이지 문학신인상을 수상했다. ‘폭탄’은 일본의 주요 미스터리 소설 순위에서 잇달아 1위에 올랐으며, 지난해 영화로도 만들어져 화제를 모았다.

이번 나오키상 후보작에는 ‘아오바씨 사건’ 외에 스미다 사치의 ‘다가쿠비(誰が首·누구의 목)’, 쓰지도 유메의 ‘잔불(殘火)’, 후시오 미키의 ‘스이카(誰何·누구냐)’, 미야우치 유스케의 ‘Z선상의 피에타’가 함께 후보에 올랐다.

수상작은 내년 1월20일 발표된다.

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