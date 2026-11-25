강금실 국가정보원장 후보자의 대(對)중국 인식과 정보기관 수장으로서의 적격성이 국회 인사청문회를 앞두고 쟁점으로 떠올랐다. 국민의힘은 중국 지방정부 고문 경력과 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 배치 반대 전력을 문제 삼으며 한·미 정보협력을 이끌 수 있겠느냐고 비판했다. 더불어민주당은 국정원의 정치적 중립을 강화할 적임자라고 맞섰다.

강금실 국가정보원장 후보자가 24일 서울 강남구 자택에서 출근하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 장동혁 대표는 25일 페이스북에서 강 후보자 지명을 “대통령의 무모한 결정”이라고 비판했다. 강 후보자가 2016년 사드 배치에 반대하며 썼던 표현을 되돌려준 것이다. 장 대표는 “시진핑을 찬양하고 중국 지방정부를 위해 복무했다. 이리 봐도 반미, 저리 봐도 친중”이라고 주장했다. 강 후보자는 글로벌기후환경대사로 활동하던 지난 4월 서울외신기자클럽 간담회에서 중국의 기후위기 대응을 평가하며 2015년 파리협약에 대해 “시 주석이 글로벌 리더십을 발휘했기 때문에 가능했던 일”이라고 말했다고 중국 인민망은 보도했다.



국민의힘 안철수 의원은 전날 중국 지방정부 고문 경력을 들어 지명 철회를 요구했다. 강 후보자는 2013년 헤이룽장성 치치하얼시 인민정부 특별고문에 위촉됐고, 이듬해 지린성 연변조선족자치주 경제특별고문을 맡아 2019년 재위촉됐다. 국회 정보위원회 국민의힘 간사인 유영하 의원은 후보자의 전문성과 안보관, 정보 판단 역량을 검증하겠다고 밝혔다.



반면 민주당 박선원 최고위원은 이날 최고위원회의에서 “법무부 장관으로 검찰개혁을 이끌었던 강 후보자는 국정원의 정치적 중립을 강화할 가장 확실한 적임자”라고 반박했다. 중국 고문 경력도 “중국에 대해 이미 잘 알고 파악하고 있다는 것은 정보기관 수장으로서의 강점”이라고 했다.



미 국무부는 이번 외교안보라인 개편에 대해 “미국은 한미동맹 내 긴밀한 협력의 중요성을 높이 평가한다”는 원론적 입장을 밝혔다. 강 후보자는 26일부터 후보자 사무실로 출근해 청문회 준비에 들어간다. 인사청문요청서는 주말쯤 국회에 제출될 전망이다.

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