정부가 올해보다 93조원 늘려 편성한 820조9000억원 규모의 내년도 예산안이 국회 막판 심사에 들어갔다. 여야가 주요 사업의 예산을 놓고 이견을 좁히지 못하면서 공식 예산소위에서 결론 내지 못한 안건들이 회의록도 남지 않는 비공식 협의체인 ‘소(小)소위’로 넘어가고 있다. 세계일보가 국회 예산안조정소위 회의 내용을 분석한 결과, 내년도 예산안 심사에서 한 차례 이상 보류되거나 여야 간사 협의에 부쳐진 안건은 최소 127건으로 집계됐다. 이 가운데 11건만 협의 결과가 공식 소위에 보고돼 나머지 116건은 공개 회의에서 처리 결과를 확인할 수 없었다. 법정 처리 시한인 다음 달 2일이 일주일 앞으로 다가온 가운데 최대 쟁점인 162조3000억원 규모 미래대응기금 심사마저 26일에야 본격적으로 시작될 예정이어서 올해도 ‘깜깜이 심사’가 되풀이된다는 지적이 나온다.

재경위소위 심사숙고 더불어민주당 소속 오기형 국회 재정경제기획위원회 조세소위원회 위원장(왼쪽)과 국민의힘 박수영 의원, 민주당 윤후덕 의원 등이 25일 국회에서 열린 조세소위에서 안건을 논의하고 있다. 연합뉴스

◆보류 예산 116건, 회의록 없는 소소위로



25일 국회에 따르면 예산결산특별위원회 여야 간사인 더불어민주당 정태호 의원과 국민의힘 유상범 의원은 예산안조정소위에서 합의하지 못한 사업들을 소소위에서 조율하고 있다. 소소위는 여야 간사와 정부 관계자 등 소수 인원이 공식 소위 밖에서 예산 조정안을 협의하는 자리다. 여야 이견이 큰 사업까지 전체 소위에서 조율하기에는 시간이 부족해 불가피한 절차라는 게 예결위의 설명이다.



세계일보가 지난 16∼24일 예산안조정소위 회의 발언을 분석한 결과, 내년도 예산안 심사에서 한 차례 이상 보류되거나 여야 간사 협의에 부쳐진 안건은 최소 127건으로 집계됐다. 이 가운데 11건만 협의 결과가 공식 소위에 보고됐고, 나머지 116건은 공개 회의 기록에서 처리 결과를 확인할 수 없었다. 대통령비서실 특수활동비와 지역사랑상품권 발행 지원, 국가 인공지능(AI) 컴퓨팅센터 구축 출자 등 정부 주요 사업도 포함됐다.



문제는 이 협상 과정을 검증하기 어렵다는 점이다. 공식 소위에서는 누가 어떤 사업을 삭감하거나 증액하자고 했는지, 여야가 왜 맞섰는지 회의록에 남는다. 반면 국회법상 별도 근거가 없는 소소위에서는 회의록을 작성하지 않는다. 나중에 조정된 금액이 공개되더라도 공식 심사에서 부딪쳤던 주장이 어떤 협상을 거쳐 최종 합의에 이르렀는지 확인하기 어렵다.



이런 불투명성은 해마다 ‘쪽지예산’ 논란을 불렀다. 과거 의원들이 지역구 사업명과 요구 금액을 적은 쪽지를 예산소위 회의장으로 전달한 사례가 있었다. 지난해 말 2026년도 예산안 심사 때는 막판 협상에 참여한 예결위원장과 여야 간사 등 3명의 지역구 예산이 정부안보다 389억원 넘게 늘었다. 지역구 사업 증액 자체가 부당한 것은 아니지만, 다른 사업보다 우선해서 예산을 반영한 이유와 협상 경위를 검증하기 어렵다는 지적이 나왔다.



◆‘162조 기금’ 심사 시작… 공방 불가피



여야가 공식 심사에서 풀어야 할 가장 큰 쟁점은 미래대응기금이다. 예결위는 26일 예산소위를 열어 그동안 보류했던 기금 심사에 착수할 예정이다. 기금 운용 규모는 162조3000억원이지만 이 금액 전체가 내년도 총지출에 추가되는 것은 아니다. 내년도 예산안 820조9000억원에 포함되는 기금 사업비는 약 45조4000억원이다. 정부는 추가 세수를 별도 기금으로 관리하면서 청년·성장동력·지방·교육인재 분야에 투자하겠다는 구상이다.



국회예산정책처에 따르면 이들 4개 분야의 129개 사업 중 71개는 다른 부처에서 옮겨온 것이고, 3개는 기존 사업을 통폐합하거나 분리한 것이다. 이들 사업비는 26조5000억원으로 4개 분야 사업비의 58.4%에 달한다. 국민의힘은 기존 사업을 대거 옮겨 새 기금을 만드는 대신 현행 회계·기금 체계 안에서 사업별 필요성을 검증하자고 요구한다. 민주당은 청년·교육·지방 등에 쓸 재원을 안정적으로 확보하기 위해 별도 기금이 필요하다는 입장이다.



기금으로 옮기는 추가 세수가 지방재정에 미치는 영향도 쟁점이다. 국회예산정책처 분석에 따르면 정부안대로 추가 세수를 지방교부세 산정 대상에서 제외하면 내년 지방교부세는 현행법을 그대로 적용할 때보다 약 30조5000억원 줄어든다. 국민의힘은 현행 지방교부세·지방교육재정교부금 제도 유지와 기금 사업 45조원 전면 재검토, 초과세수·여유자금의 최소 절반을 국가채무 상환에 활용하는 방안 5개 조건을 제시했다. 국회 의결 없는 기금 전용·변경 제한과 기존 재정운용체계 유지도 요구했다.



민주당은 기금 신설을 고수하고 있다. 한병도 원내대표는 전날 초과세수와 여유자금의 절반 이상을 나랏빚 갚는 데 쓰자는 국민의힘 요구에 “세수가 늘었을 때 재원을 비축해야 세수가 부족할 때를 대비할 수 있다”고 반박했다. 양당 예결위 간사와 재정경제기획위원회 간사인 민주당 오기형·국민의힘 배준영 의원은 지난 24일 한 시간가량 협의했지만 접점을 찾지 못했다.

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