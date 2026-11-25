“주식시장은 산업의 성장 속도와 똑같이 움직이지 않습니다.”

이영곤(사진) 토스증권 리서치센터장은 25일 세계일보와 만나 최근 주요 기술주들이 호실적에도 급등락을 거듭하는 원인을 이렇게 진단했다. 인공지능(AI) 산업의 성장에는 이견이 없지만 기대감을 먼저 반영하는 증시 특성상 주가가 실적보다 너무 앞섰다는 경계감이 맞서고 있다는 설명이다. 그는 “현재 주가에 반영된 기대치의 적정성을 두고 긍정론과 부정론이 팽팽히 맞서고 있다”며 “상반기 상승 후 하반기 조정을 겪은 연간 흐름은 물론 하루나 일주일 단위의 짧은 주기에서도 극심한 변동성이 나타나는 이유”라고 분석했다.



이 센터장은 이런 변동성이 국내 증시에서 당분간 이어질 것으로 봤다. 비중이 큰 반도체주가 조정을 받더라도 단기간 내 주도주가 바뀌기는 힘들다는 판단이다. 향후 1∼2년 안에 반도체를 대체할 만큼 큰 이익 성장세를 보여줄 산업이 나타나기 어렵기 때문이다. 그는 “내년에는 제약·바이오 등 AI 발전과 연결되는 주변 업종으로 순환매가 돌 수 있다”면서도 “주도주의 이동이 아닌 만큼 내년에도 반도체 쏠림에 따른 변동성 위험은 계속 안고 갈 수밖에 없다”고 내다봤다.



이 센터장은 이런 장세에서 다음 투자 기회를 읽으려면 공급망의 ‘병목 이동’과 ‘자금 조달’ 여부를 추적해야 한다고 강조했다. 그는 “올해는 한국 기업이 강점을 지닌 고대역폭메모리(HBM) 반도체에 병목이 집중됐지만 앞으로는 전력과 냉각·열관리, 기판 내 소형 부품 및 장비 등으로 확산할 것”이라고 전망했다. HBM처럼 단일 품목에 고착하기보다 여러 공정에서 빠르고 산발적으로 나타날 가능성이 크다는 설명이다.

기술적 영역을 넘어 AI 투자 사이클의 지속 여부를 가를 병목으로는 ‘금융’을 꼽았다. 빅테크의 설비투자 부담이 커지면서 외부 자금 조달 압박이 높아졌기 때문이다. 최근 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 퇴진 사태에 시장이 민감하게 반응한 배경에도 이 같은 우려가 자리 잡고 있다. 그는 “결국 AI 산업의 선순환은 수익성 증명에 달렸다”며 “최근 상장한 앤트로픽의 향후 실적과 가이던스가 핵심 잣대가 될 것”이라고 말했다.



올해 개인투자자가 챙겨야 할 교훈으로 ‘현금 비중 유지’를 꼽았다. 그는 “주가가 고점에서 하락해 저가 분할 매수에 나서야 할 시점에 이미 주식 비중이 100%라 대응을 못 하는 경우가 대부분”이라며 “항상 일정 수준의 현금을 남겨두고 장세에 맞춰 주식과 현금의 균형을 조절해야 한다”고 조언했다. 레버리지 상품에 대해서도 “‘레버리지는 계좌가 녹는다’는 경고를 말로만 듣는 것과 올해 시장을 직접 겪으며 확인한 것은 다른 만큼 가능한 한 피해야 할 상품이라는 점을 체감하는 계기가 돼야 한다”고 말했다.

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