정부와 한국토지주택공사(LH)가 25일 내놓은 공적주택 공급·발주 청사진을 보면 단순한 ‘물량 공세’를 넘어 공적주택의 패러다임을 바꾸겠다는 의지가 읽힌다. 전국 주택보급률이 102.9%(2024년 기준)에 달하지만 임차가구의 61%(515만가구)가 순수 민간임대에 거주하며 주거 불안을 겪는 현실을 개선하겠다는 것이다. 이를 위해 5년 동안 공적주택 119만호를 공급하되 ‘공적주택은 저품질·취약계층 전용’이라는 낡은 인식을 깨고 중산층과 무주택 실수요자까지 아우르는 ‘주거 사다리’를 놓겠다는 구상으로 보인다. 사업 추진 속도를 대폭 높이고 수요자가 선호하는 브랜드의 대형 건설사까지 대거 끌어들이기로 한 배경이다. 관건은 실행력이다. 전문가들은 주택 부지 확보기간으로 제시된 ‘최대 15개월’이 현실화하느냐가 이번 대책의 성패를 가를 핵심 요소로 본다.

서울 강남구 한국토지주택공사(LH) 서울지역본부. 연합뉴스

가장 눈에 띄는 대목은 ‘초압축 속도전’이다. 통상 공공주택 사업은 지구지정부터 조성공사 착공까지 평균 44개월이 걸렸다. 기본조사(11개월)와 감정평가(10개월), 주민협의(5개월), 수용재결(7개월), 이주·퇴거(11개월) 등 겹겹이 쌓인 행정·보상 절차 탓이다. 정부는 지난 ‘8·13 대책’을 통해 조사와 평가를 동시에 진행하고 인도소송에 즉시 착수하는 방식 등을 통해 이 기간을 24개월로 줄였다. 이어 10·29 신규택지 대책에서 조사·평가 단축과 협의·재결 병행 등을 통해 내년부터 최대 15개월로 압축하기로 했다. 종전 대비 최대 29개월을 앞당기는 셈이다. 이재명 대통령도 수도권 주택공급 물량 확대 ‘속도전’을 당부했다. 이 대통령은 “지금 주택 시장이 좀 불안정해진 상태라 최대한 속도를 내서 물량을 확대 공급하는 게 정말 중요하다”고 말했다.



‘공공주택은 품질이 떨어진다’는 해묵은 인식을 깨기 위해 민간 참여 문호를 활짝 열었다. LH가 토지 제공과 인허가 지원을 맡고 민간이 설계·시공·분양을 주도하는 ‘민간참여사업’ 물량을 지난 5년 3만6000호(전체 물량의 35%)에서 향후 5년 30만호(잠정·전체 물량의 65%)로 8배 이상 확대한다. 현재 조성하고 있는 79만호 규모의 수도권 신도시 중 3기 신도시(선행 9만9000호·후발 7만3000호) 등 주요 입지에 대형 건설사 브랜드를 대거 입히겠다는 구상이다. LH 직접건설 물량도 층간소음 1등급과 장수명주택 우수등급 기준 등을 적용해 민간 아파트 이상의 품질을 확보하기로 했다.



전문가들은 계획 자체는 긍정적으로 평가했다. 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “공공주택 공급의 속도와 실행력을 높이기 위해 보상·부지확보 절차를 단축하고 민간의 자본과 시공역량을 적극 활용한다는 점에서 방향성은 긍정적”이라고 했다.

착공 물량은 2028년부터 연평균 12만7000호로 많아진다. 윤지해 부동산평론가는 “3기 신도시 착공 물량 및 용산 유휴부지 등 정부가 발표했던 수도권 공급물량을 계획대로 진행한다면 불가능한 수치는 아니다”면서도 “후반부에 착공물량이 집중되는 만큼 단기간에 집값을 안정시키기는 어려울 것으로 보인다”고 했다.



5년간 천문학적인 발주 물량은 침체된 건설경기를 활성화하는 데도 도움이 될 전망이다. LH 분석에 따르면 향후 5년간 건설 분야에서 유발될 일자리는 총 78만4000명(연평균 15만7000명)으로 지난 5년(13만4000명)의 6배에 달한다. 전문건설업 발주액도 같은 기간 16조원에서 94조원으로, 시멘트·철근 등 주요 건설자재 시장은 3조원에서 17조원으로 확대될 것으로 보인다. 건설 단계의 자재·장비·설비 산업은 물론 입주 이후의 이사·가구·가전을 비롯해 동네 상권까지 이어지는 내수 진작 효과도 기대해볼 수 있다.



사업 성공의 관건은 역시 목표한 대로 속도를 맞출 수 있느냐다. 박원갑 KB국민은행 수석부동산전문위원은 “보상보다 이주 대책이 사업 속도를 결정하는 가장 중요한 관건”이라며 “주민과 공장이 옮겨갈 이주단지 등을 사전에 준비해 보상과 이주를 동시에 진행해야 한다”고 말했다. 3기 신도시 핵심지구 중 하나인 하남 교산 공공주택지구의 경우, 이주대책 선정결과에 불복해 제기된 이의신청과 행정심판, 행정소송만 총 145건에 달하는 것으로 알려졌다. 정부가 행정절차를 서두른다고 하나 이주 대책에 대한 원주민 설득이 이뤄지지 않을 경우, 장기간 소송으로 이어질 수도 있다.



함 리서치랩장은 “사업 과정에서 토지보상이 가장 오래 걸리는 단계인데 44개월을 15개월로 당기는 것은 쉽지 않다”며 “민간참여 비중을 65%로 확대하는 것도 건설사의 사업성 확보와 적정 수익 보장이 전제돼야 실제 참여로 이어질 수 있다”고 말했다. 그는 “182조원 발주 역시 규모 그 자체보다 재정·금융 조달과 공사비 상승, 건설사의 수주 여력 등을 함께 고려해야 한다”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지