올 들어 9월까지 태어난 누적 출생아가 21만명을 넘어서며 역대 최대 증가율을 기록했다. 3분기 합계출산율은 0.90명으로 올라서며 연간 합계출산율이 0.9명대를 기록할 수 있다는 기대감도 나온다. 다만 출산의 선행 지표 격인 혼인 건수는 2개월 연속 감소세가 지속되고 있다.

커지는 아이울음 경기 고양시 CHA의과학대학교 일산차병원 신생아실에서 간호사들이 신생아들을 돌보고 있다. 국가데이터처가 25일 발표한 ‘2026년 9월 인구동향’에 따르면 지난 9월 출생아 수는 2만5113명으로 지난해 같은 달과 비교해 2731명(12.2%) 증가했다. 고양=연합뉴스

국가데이터처가 25일 발표한 ‘9월 인구동향’에 따르면 9월 출생아 수는 2만5113명으로 전년 동월 대비 2731명(12.2%) 증가했다. 월간 출생아 수는 27개월 연속으로 전년 대비 증가 흐름을 보이고 있다. 9월 기준으론 2018년(2만6066명) 이후 8년 만에 가장 많은 수준이며, 증가율은 2007년(16.6%) 이후 가장 높다.



1∼9월 누계 출생아 수는 21만8896명으로 전년 동기(19만1593명)보다 2만7303명(14.3%) 늘었다. 증가율은 1981년 관련 통계를 집계한 이래 최대치다. 3분기 합계출산율은 0.90명으로 지난해 동기 대비 0.09명 증가했다. 3분기 기준 2018년(0.96명) 이후 처음으로 0.9명대를 기록했다.



출생아 수는 코로나19 사태 이후 혼인 증가와 30대 인구의 증가, 출산에 관한 인식 변화 등의 영향으로 꾸준히 증가하는 흐름을 보이고 있다. 3분기 모(母)의 연령별 출산율을 봤을 때 30∼34세(8.2명)와 35∼39세(8.7명)에서 증가세를 주도하는 흐름이 뚜렷했다.

3분기 출생아 수의 구성비를 살펴보면 첫째아가 63.5%로 전년 대비 1.3%포인트 높아졌다. 반면 둘째아와 셋째아 이상은 각각 0.7%포인트, 0.6%포인트 하락했다. 첫째아 출산 시 평균 결혼 생활 기간은 2.41년으로 0.02년 줄었는데, 결혼 후 출산까지의 기간이 감소했다는 것을 의미한다.

다만 출산의 선행 지표 격인 혼인 건수는 감소 흐름이 지속되고 있다. 9월 혼인 건수는 1만6299건으로 전년 대비 2156건(11.7%) 줄어들며 2021년 3월 이후 가장 큰 감소 폭을 보였다. 8월(-1.2%)에 이어 2개월 연속 감소 흐름이다. 3분기 혼인 건수는 전년 동기보다 490건(0.8%) 감소했는데, 분기 기준으론 2023년 4분기 이후 처음 마이너스로 전환했다.



윤은경 데이터처 인구동향과장은 “9월에 추석 연휴가 있어서 신고 횟수 자체가 평달보다 줄었다”며 “2027년 혼인 지원금 신설이 8월 말 발표되면서 그 기대감으로 혼인이 일부 이연됐을 가능성도 있다”고 분석했다.

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