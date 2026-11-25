원전 공론화위원회가 원전 확대 측 위원들의 보이콧으로 사실상 ‘반쪽짜리’ 논의를 이어가고 있다. 원전 확대·감축 측 전문가 간 토론이 무산되면서 대국민 토론회는 설명회로 축소됐고, 양측을 대신해 발표와 질의응답에 나선 중립 측 위원들은 시민들의 질문에 명확한 답변을 내놓지 못하는 등 한계를 드러냈다.

김성환 기후에너지환경부 장관과 은재호 공론화위원장이 25일 서울 중구 정동1928 아트센터에서 열린 '전력수급기본계획을 위한 원전 공론화위원회 공개토론회' 시작에 앞서 대화하고 있다. 기후에너지환경부 제공

원전 공론화위는 25일 서울 중구에서 ‘제12차 전력수급기본계획(전기본)을 위한 원전 공론화 설명회’를 개최했다. 당초 원전 확대·감축 측 전문가들이 모두 참석해 미래 원전의 역할과 비중을 놓고 토론을 벌일 예정이었지만 확대 측 위원들이 불참을 선언하면서 행사 개최를 하루 앞두고 설명회 형식으로 급하게 변경됐다.

앞서 23일 원전 확대 측 위원인 정범진 경희대 교수, 정용훈 한국과학기술원(KAIST) 교수, 최성열 서울대 교수는 기자회견을 열고 더 이상 공론화 과정에 참여하지 않겠다고 밝혔다. ‘논의 범위’를 둘러싼 이견이 커진 탓이다. 원전 확대 측은 2040년뿐 아니라 2050년 원전 비중도 제시해야 한다고 주장한 반면, 감축 측은 2040년 비중만 수치로 논의해야 한다는 상반되는 의견을 제시해 양측이 충돌했다.

이날 설명회에서는 원전 확대 측 위원들의 불참으로 중립 측 위원들이 발표와 질의응답을 맡았다. ‘원전의 출력 조절이 어디까지 가능하’는 질문에 한 중립 측인 김철현 위원은 “확대 측 위원의 의견과 한국수력원자력의 상세한 자료가 필요하다”며 답변을 생략했다. ‘국내 신규 원전 건설 없이 원전 수출 경쟁력을 유지할 수 있느냐’, ‘원전 해체 등 사후 처리 비용은 얼마나 반영했느냐’는 질문에도 “원전 확대 측의 답변이 필요하다”며 명확한 답을 내놓지 못했다.

국민적 합의를 도출하겠다며 출범한 공론화위가 전문가 간 이견조차 좁히지 못하면서 공론화의 동력은 물론 존립 명분마저 잃어가고 있다는 비판이 나온다. 은재호 원전 공론화위원장은 “설명회에서 좋은 질문이 많이 나왔는데 당사자가 아닌 관계로 명확하게 답변을 드리지 못한 점에 대해 죄송하게 생각한다”고 사과했다.

갈등의 발단이 된 공론화 범위에 대해 먼저 문제를 제기한 것은 원전 감축 측이었던 것으로 파악된다.

신규 핵발전소 저지와 핵 없는 사회를 위한 전국행동 회원들이 25일 서울 중구 정동1928아트센터에서 열린 전력수급기본계획을 위한 원전 공론화위원회 공개설명회에 앞서 정부의 일반적인 공론화 논의 중단을 촉구하는 구호를 외치고 있다. 뉴스1

공론화위는 당초 2040년과 2050년의 발전원별 비중 전망을 함께 제시하는 방향으로 논의를 진행해왔다. 토론회 자료집을 제작하는 과정에서도 양측에 2040년과 2050년의 에너지원별(재생에너지·원전·가스·기타) 전력수요 상·하한 전망을 각각 제시해 달라고 요청했다. 그러나 논의가 거듭되면서 감축 측이 ‘시민참여단에 2040년의 에너지원별 발전 비중만 물어야 한다’고 주장하면서 양측의 갈등이 불거졌다.

이에 위원장 측은 2040년까지는 구체적인 발전 비중을 묻되 2040∼2050년에 대해서는 원전의 확대·유지·감축 등 정책 방향만 묻는 중재안을 제시했다. 그러나 양측은 중재안을 놓고도 접점을 찾지 못했고, 결국 확대 측 위원들이 공론화위 불참을 선언했다.

원전 확대 측 한 위원은 “2038년까지의 전력수급계획이 이미 마련돼 있는 상황에서 2040년까지만 논의하자는 것은 사실상 2년에 대해서만 논의하자는 것”이라며 “공론화의 목적은 2039년 이후 우리나라 전력시장에서 원자력이 어느 정도의 비중을 차지해야 하는지 논의하는 데 있다”고 주장했다.

은 위원장은 이날 확대 측 위원들에게 복귀를 재차 요청했다. 다만 확대 측이 복귀하지 않더라도 다음 달 시민참여단 300명이 참여하는 숙의토론회는 예정대로 진행하겠다고 밝혔다.

그는 “시민참여단은 오늘처럼 중립 측 위원이 아닌 확대·감축 측 전문가에게 직접 질문하고 싶을 것”이라면서도 “확대 측이 참석하지 못한다면 형평성을 위해 감축 측도 초청하지 않고 토론회를 예정대로 진행하겠다”고 밝혔다.

확대 측의 복귀 가능성은 크지 않아 보인다. 확대 측 위원은 “2050년까지 논의 범위를 확대하는 등 합리적인 대안을 제시하면 복귀하겠지만 그게 아니라면 참여가 어렵다”고 밝혔다.

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