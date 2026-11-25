도널드 트럼프 미국 대통령이 집권 1기 당시 김정은 북한 국무위원장과 주고받았던 이른바 ‘러브레터(친서) 외교’가 재개될 수 있다고 밝혔다.



트럼프 대통령은 24일(현지시간) 보도된 미국 일간 뉴욕포스트와 인터뷰에서 북·미 정상 간 친서 교환 재개 가능성을 묻는 말에 “당장에라도 다시 시작될 수 있다. 단지 지금 당장 일어나고 있지 않을 뿐”이라고 답했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽), 김정은 북한 국무위원장. AP연합뉴스

향후 친서 교환이 재개될 경우 다룰 핵심 의제로는 비핵화를 거론했다. 트럼프 대통령은 북한을 사실상의 ‘핵보유국’으로 언급한 바 있다. 그는 “빌 클린턴 전 대통령이 그를 막지 않은 탓에 현재 북한이 핵무기를 가지고 있는 것”이라고 주장했다.



트럼프 대통령은 특히 자신이 김 위원장에게 친서를 보냈으나 유엔 주재 북한대표부가 개봉하지 않은 채 반송했다는 월스트리트저널(WSJ)의 보도와 김 위원장이 대화 제의를 외면했다는 해석은 강하게 반박했다.



그는 지난주 아시아 순방 전 김 위원장이 자신의 접촉 시도를 무시했느냐는 질문에는 “아니다. 그는 무시하지 않았다”며 “거기에는 많은 정상이 있었고 매우 바쁜 이틀간의 일정이었다”고 언급했다. 이어 “우리가 만날 때가 올 것”이라며 “그저 정말로 적절한 시기가 아니었을 뿐”이라며 북·미 대화 가능성을 열어뒀다.



워싱턴 외교가에서는 트럼프 대통령이 남은 임기 2년간 대외정책에 더 관심을 쏟을 것이라는 관측이 나오는 가운데 우크라이나 전쟁의 향방이 북·미 대화 진척의 주요 변수로 꼽힌다.

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