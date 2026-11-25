창원지방법원 판사들이 25일 전체 판사회의를 열고 여권의 조희대 대법원장 탄핵소추 추진에 대해 “재판을 이유로 한 법관 탄핵 등 권력분립과 헌법질서를 위태롭게 하는 시도에 대해 깊은 우려를 표한다”는 목소리를 냈다.

25일 경남 창원시 성산구 창원지법에서 시민들이 이동하고 있다. 창원지법은 이날 2026년 하반기 정기 전체 판사회의를 열고 사법부 독립과 관련한 안건을 논의했다. 연합뉴스

창원지법은 이날 소속 판사 69명 중 약 60명이 참석한 전체 판사회의를 개최한 뒤 이 같은 공식의견을 밝혔다. 창원지법 판사들은 “재판에 대한 정당한 비판은 존중돼야 하나, 그것이 법관의 신분에 대한 정치적 제재로 이어져서는 안 된다”고 강조했다.



이들은 “재판의 독립은 법치주의를 실현하고 국민의 공정한 재판을 받을 권리를 보장하기 위한 핵심적인 헌법 원리”라며 “어떠한 정치적 이해관계나 내·외부의 압력에 의해서도 침해되어서는 안 된다”고 밝혔다. 이어 “헌법과 법률에 따라 독립적으로 수행한 재판을 이유로 법관 탄핵을 추진하는 것은 사법권 독립과 권력분립이라는 헌법적 가치를 훼손하고, 법적 분쟁을 질서 있게 해결하기 위한 사법제도의 근간을 흔든다”면서 “궁극적으로는 국민의 재판받을 권리를 위태롭게 한다”고 지적했다.



판사회의는 매년 정기적으로 열리는 각급 법원의 사법행정 자문기구로, 법원마다 자체 일정에 따라 연다. 사법부 독립에 관한 안건은 각 직급별 판사회의로부터 제안 및 발의된 것으로 파악됐다.



30일 예정된 전국법관대표회의가 임박한 상황에서 각 법원 법관대표단은 소속 판사들을 대상으로 안건 등에 대한 의견 취합에 돌입했다. 사법 독립 침해 관련 안건이 제출됐으나 접수 요건을 갖추지 못해 상정되진 못한 것으로 전해졌다. 회의 당일 의장이 직권으로 하거나, 현장에서 발의자를 포함해 10명 이상의 동의를 받아 제안하는 방안이 있다.

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