“불경기 탓에 예년보다 금액이 적어 죄송합니다.”



울산 북구 효문동 행정복지센터에 올해도 ‘얼굴 없는 천사’가 찾아왔다. 이 익명의 기부자는 14년째 이웃돕기 성금을 전달하고 있다.

익명의 기부자가 울산 효문동 행정복지센터에 전달한 성금. 울산 북구 제공

25일 북구에 따르면 지난 16일 오전 울산 북구 효문동 행정복지센터에 50대 후반으로 보이는 한 남성이 찾아왔다. 남성은 센터 직원에게 복지 담당자와 이야기를 나누고 싶다고 조심스럽게 말을 꺼냈다. 머뭇대며 말을 아끼는 남성에게 직원이 “혹시 매년 오시는 기부자님이시냐”고 물었다. 매년 11월 중순쯤 익명의 기부가 있었다는 것을 기억해낸 때문이다. 남성은 “맞다”고 답했다.



해당 남성은 주머니에서 5만원권 두 묶음을 꺼내 탁자 위에 올려놨다. 5만원권 154장, 770만원이었다. 그리고 “금액이 적어 죄송하다”면서 “나이도 들고 올해는 경기가 좋지 않아 벌이가 시원찮았다”고 말했다.



이 남성은 “올해는 신용카드 포인트까지 현금화해서 보탰는데도 지난해보다 금액이 줄었다”고 거듭 미안함을 표현했다. 이어 “경기가 좋지 않으니 효문동지역 어려운 분들을 위해 써 주셨으면 좋겠다”고 말한 뒤 행정복지센터를 떠났다.



이 남성은 2013년 1000만원 상당의 난방유상품권을 기부한 것을 시작으로 매년 11월이면 효문동에 매년 1000만~2000만원을 기부해 왔다. 2023년과 2024년엔 2000만원을 전달했고, 지난해는 본인이 받은 민생지원금을 보태 1020만원을 성금으로 전했다.



효문동 관계자는 “해마다 잊지 않고 어려운 이웃을 생각해 주시는 것만으로도 감사하다”며 “어려운 이웃을 위한 따뜻한 마음이 큰 힘이 된다”고 감사의 뜻을 표했다.



효문동은 올해 전달된 기부금을 취약계층 의료비 지원 등에 사용할 예정이다.

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