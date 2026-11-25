코스피가 25일 6% 넘게 급락하며 다시 5000선 아래로 고꾸라졌다. 인공지능(AI) 투자심리 위축이 이어지고 시장의 이목을 끌었던 앤트로픽이 상장 후 공모가를 밑돌면서 AI 산업 자체의 성장성에 대한 의구심이 가라앉지 않는 모습이다. 외국인의 매도세가 재개되는 등 수급 여건도 여전히 취약하다.

25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 308.52p(6.16%) 내린 4,697.51에 장을 마쳤다. 코스닥지수는 전장보다 15.24p(2.29%) 내린 650.64에 마감했다. 연합뉴스

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전장보다 308.52포인트(6.16%) 내린 4697.51로 장을 마쳤다. 종가 기준 지난 1월13일(4692.64) 이후 10개월여 만에 최저치다.



코스피가 하루 만에 5000선을 내준 것은 전날 미 증시 폭락이 영향을 미쳤다. 엔비디아 급락(-5.9%)에 마이크론이 11% 폭락하는 등 메모리 반도체주에 충격이 집중됐다. SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)도 9.9% 떨어졌다. 이에 코스피는 개장 8분 만에 매도사이드카가 발동됐다. 코스닥 역시 전거래일보다 15.24포인트(2.29%) 하락한 650.64포인트에 거래를 마감했다.



국내 증시의 양대 축인 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 9.87%, 11.05% 하락한 17만700원, 103만원에 장을 마쳤다. 종가 기준 삼성전자는 3월31일(16만7000원), SK하이닉스는 4월10일(102만7000원) 이후 최저치다. 삼성전자의 시가총액은 997조9598억원으로 1000조원 아래로 내려왔다.



이경민 대신증권 연구원은 “AI 투자심리가 재차 위축되며 전일 상승분을 반납했다”며 “앤트로픽의 주가가 공모가를 하회한 점도 AI 산업의 성장성에 대한 의구심을 확대했다”고 분석했다.



젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀가 오히려 엔비디아 경영 불확실성을 높였고 이것이 국내 증시에 부정적인 영향을 미치고 있다는 분석도 나온다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 “엔비디아 이사회가 기존 결정을 번복하면서 지배구조 논란이 제기됐고 미 의회의 공개청문회 등으로 당분간 변동성 지속 국면이 이어질 것”이라고 내다봤다.

외국인의 매도세도 증시 하방 압력을 키웠다. 이날 유가증권시장에서 외국인은 1조9085억원을 순매도했다. 개인과 기관은 각각 1조4234억원·8억3900만원을 순매수·순매도했다. 외국인은 전날 8거래일 만에 순매도에서 순매수로 전환했지만 하루 만에 다시 매도행렬을 이어갔다. 이달 들어 외국인이 유가증권시장에서 팔아치운 주식만 15조8198억원에 달한다. 같은 기간 개인과 기관의 순매수 규모는 각각 2조4526억원·5조1300억원에 그쳤다.



다만 시장은 금융당국의 자사주 일일 매수주문 수량 한도 완화가 향후 증시 반등의 마중물 역할을 할 수 있을지 주목하고 있다. 금융투자업계에 따르면 이달 들어 전날까지 코스피·코스닥시장의 자사주 취득 공시(직접 취득 및 신탁계약)는 총 72건으로 지난해 같은 기간(26건)의 2.8배 늘었다. 특히 금융당국이 자사주 일일 매수주문 수량 한도 완화를 결정한 지난 23일과 제도 시행 첫날인 24일에만 13개 기업이 신규 자사주 취득을 결정했다.



제일기획은 전날 600억원 규모의 자사주 직접 취득을 결정했다. 헥토파이낸셜과 헥토이노베이션도 각각 23억원, 16억원 규모의 자사주 매입을 공시했고 엑세스바이오는 100억원 규모의 자사주 취득 신탁계약을 체결했다. 아울러 기타법인도 이달 들어 전날까지 유가증권시장에서 7조7598억원을 순매수했다. 지난 8월19일부터 전날까지 단 하루(9월3일)를 제외하고 매 거래일 순매수했다.



한편 국내 주식시장에서 매도세를 이어온 외국인은 국채선물시장에서는 대규모 매수에 나섰다. 외국인은 전날 10년 국채선물을 1만3018계약 순매수했다. 지난 6월2일 이후 최대 규모다. 3년 국채선물도 1만4681계약 순매수했다. 26일 한국은행 금융통화위원회의 기준금리 인상 가능성이 높게 점쳐지는 가운데 외국인이 이번 금통위를 끝으로 인상 사이클이 종료될 가능성에 베팅했다는 해석이 나온다. 그간 이어진 주가 하락이 가계의 자산 가치 감소와 소비 위축으로 이어져 한은의 추가 금리 인상에 부담으로 작용할 수 있다는 분석이다. 최근 금통위 전망을 내놓은 증권사 16곳은 모두 한은이 이달 기준금리를 0.25%포인트 올린 3.25%로 결정할 것으로 내다봤다.

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