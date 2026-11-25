25일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 '모던 아트의 탄생 - 스위스 쿤스트하우스 취리히 소장품 특별전' 언론 공개회에서 참석자가 작품을 살펴보고 있다. 연합뉴스

클로드 모네와 르네 마그리트, 알베르토 자코메티 등 유럽 근현대 미술 거장들의 작품을 한자리에서 만날 수 있는 특별전이 열린다.

스위스 쿤스트하우스 취리히가 소장한 미술품 85점이 국내에서 처음 공개된다.

국립중앙박물관(이하 국중박)은 오는 27일부터 서울 용산구 박물관 특별전시실에서 ‘모던 아트의 탄생 - 스위스 쿤스트하우스 취리히 소장품 특별전’을 개최한다고 25일 밝혔다.

이번 전시는 18세기 낭만주의부터 20세기 초현실주의에 이르기까지 약 200년에 걸친 유럽 모던 아트의 흐름을 조명한다. 미술계의 혁신을 이끈 작가 49명의 작품을 통해 전통적인 예술의 틀을 벗어나 새로운 표현을 모색한 여정을 소개한다.

국회의사당, 석양, 클로드 모네. 1904년. 국립중앙박물관

전시의 출발점은 프랑스 인상주의 화가 모네가 1904년 그린 ‘국회의사당, 석양’이다. 모네가 영국 런던에 머물며 제작한 국회의사당 연작 19점 가운데 하나로, 빛에 따라 시시각각 달라지는 색과 풍경을 포착한 작품이다.

전시는 인상주의를 ‘변화’와 ‘도전’이라는 주제로 다루며 기존 회화의 주제와 기법에서 벗어나 새로운 시각을 추구한 예술가들의 시도를 보여준다.

20세기 미술을 대표하는 작가들의 작품도 소개된다. 20세기 조각의 선구자로 꼽히는 자코메티의 ‘숲’과 초현실주의 화가 마그리트가 1956년 제작한 ‘9월 16일’ 등이 관람객을 만난다.

숲, 알베르토 자코메티, 1950년. 국립중앙박물관

스위스 출신 예술가들의 작품도 눈길을 끈다. 추상화가 파울 클레와 화가·조각가·무용가로 활동한 소피 토이버-아르프의 작품을 비롯해 스위스의 국민 화가로 불리는 페르디난트 호들러의 대표작 ‘멀리서 들려오는 노래’도 전시된다. 호들러의 작품은 모두 7점이 소개된다.

제1차 세계대전 당시 중립국 스위스로 모여든 예술가들이 꽃피운 ‘취리히 다다’도 전시의 주요 주제다. 전쟁과 사회적 혼란 속에서 기존 예술의 관습에 도전했던 예술가들의 고민과 실험을 살펴볼 수 있다.

박기홍 국립중앙박물관장 직무대리는 “끊임없이 기존의 틀에 도전해왔던 예술가들의 작품이 오늘을 살아가는 관람객에게도 작은 위로와 용기가 되길 바란다”고 말했다.

전시 개막일인 27일 오후 2시에는 박물관 대강당에서 마야 위스머 쿤스트하우스 취리히 소장품연구부장이 미술관의 역사와 유럽 모던 아트의 흐름을 주제로 강연한다.

도12. 사냥꾼 나무, 파울 클레, 1939년. 국립중앙박물관

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