“특구는 지정이 끝이 아니라 시작입니다. 운영이 성패를 좌우합니다.”

정성훈(사진) 강원대 교수는 25일 “정치인들이나 행정가들은 정책 공약으로 특구 유치를 굉장히 선호한다”며 “눈에 띄는 성과로 홍보할 수 있기 때문”이라고 말했다. 정 교수는 “그러다 보니 특구 지정 자체에만 초점을 맞추고 정작 지정 이후 운영에는 큰 관심을 두지 않는 경우가 많다. 심지어 지정 이후에는 나 몰라라 하는 사례도 있다”고 지적했다.



정 교수는 특구 지정에만 치중할 경우 나타날 수 있는 역효과를 보여주는 일화를 소개했다. 그는 세계일보와 인터뷰에서 “과거 한 기초자치단체장이 특구 지정을 통해 땅값을 끌어올리겠다는 정책을 펼쳐 주민들의 지지를 얻었다”며 “실제 특구로 지정됐지만 부동산 가격이 급등하면서 기업들이 이전을 꺼렸고 결국 특구 지정이 해제됐다”고 전했다.



특구가 우후죽순 늘어나면서 제도적 실효성이 약화하고 있다는 것이 정 교수의 진단이다. 그는 “15개 기초자치단체를 제외한 대부분 지자체가 특구를 보유하면서 기업 유치를 위한 인센티브 차별성이 사라졌다”며 “기업들은 전국 어디를 가도 비슷한 혜택을 받을 수 있는 상황에서 굳이 특정 지역으로 이전할 유인을 찾기 어려워졌다”고 설명했다.



정 교수는 이제라도 중앙정부가 특구 정비에 적극 나서야 한다고 강조했다. 그는 “중앙정부가 쿼터를 도입해 특정 지역에 특구가 중복 지정되지 않도록 감독하고 전체 규모도 관리해야 한다”며 “효용을 잃을 특구는 과감하게 지정을 해제하는 등 정비에도 나서야 할 것”이라고 제안했다.



정 교수는 “기초지자체는 특구를 포기하는 것이 정책 실패를 인정하는 일이라는 부담에서 벗어나 특구의 실효성을 선제적으로 점검해야 한다”며 “중앙정부와 지방정부 간 명확한 역할 분담이 필요하다”고 조언했다.



그는 특구를 단순한 정부 정책이나 기업 유치 수단이 아닌 지역사회 전체의 과제로 바라봐야 한다고 강조했다. 이재명정부가 추진하는 초광역특구 역시 정부와 기업, 지역주민의 이해관계를 아우르는 접근이 뒷받침돼야 성공할 수 있다는 주장이다.



정 교수는 “특구는 정부 것만도, 기업 것만도, 지역주민 것만도 아니다. 이들 세 주체의 이해관계가 균형을 이뤄야 앞으로 나갈 수 있다”며 “균형점을 찾으면 특구는 희망의 공간이 되지만 그렇지 못하면 절망의 공간으로 변해버릴 것”이라고 강조했다.

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