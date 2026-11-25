유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 최다 우승(15회)에 빛나는 ‘명문’ 레알 마드리드(스페인)가 PSV 에인트호번(네덜란드)를 상대로 후반에만 5골을 몰아치며 리그 페이즈 5연승을 내달렸다.



레알 마드리드는 25일 스페인 마드리드의 산티아고 베르나베우에서 열린 2026~2027 UCL 리그 페이즈 5차전 홈경기에서 킬리안 음바페의 멀티골을 앞세워 에인트호번을 5-1로 대파했다. 이날 승리로 리그 페이즈 5전 전승을 달린 레알 마드리드는 승점 15로 선두에 올랐다. 에인트호번은 승점 4(1승1무3패)로 28위에 머물렀다.

‘축신’의 현란한 몸짓 레알 마드리드 킬리안 음바페(왼쪽)가 25일 스페인 마드리드의 산티아고 베르나베우에서 열린 2026~2027 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전 홈경기에서 2-1로 앞선 후반 19분 골을 터뜨리고 있다. 마드리드=AP연합뉴스

홈경기였지만 레알 마드리드는 전반엔 에인트호번에 밀리는 양상이었다. 0-0으로 맞선 전반 29분, 페널티 지역 안을 돌파하던 에인트호번 미드필더 스벤 메이난스가 오렐리앵 추아메니의 발에 걸려 넘어졌다.



온필드 리뷰에서 추아메니가 메이난스의 발을 밟은 게 드러나면서 페널티킥이 선언됐고, 키커로 나선 이반 페리시치가 에인트호번에 선제골을 안겼다.



레알 마드리드는 후반 들어 주제 무리뉴 감독이 주드 벨링엄 등을 투입하면서 대반격을 시작했다.



후반 5분 페널티 지역 안쪽에서 땅볼 크로스를 받은 아르다 귈러가 힐패스로 내준 것을 주장 페데리코 발베르데가 논스톱 슈팅으로 연결해 에인트호번 골망을 흔들며 동점을 만든 게 신호탄이었다. 이어 후반 15분엔 벨링엄이 상대 수비가 걷어낸 공을 페널티 아크 뒤에서 받아 두 차례 트래핑 후에 환상적인 아웃프런트로 중거리포로 전세를 뒤집었다.



역전 후엔 음바페의 ‘원맨쇼’였다. 후반 19분 상대 수비 실수로 페널티 지역에서 공을 잡은 귈러가 음바페에게 패스를 건넸고, 음바페가 이를 마무리했다. 이 골로 27세 339일의 음바페는 리오넬 메시(27세 169일)에 이어 두 번째로 어린 나이에 UCL 75호골을 터뜨렸다.



음바페는 후반 39분 1대1 기회에서 골키퍼마저 제치는 화려한 개인기로 텅 빈 골문에 공을 차넣어 승부에 쐐기를 받았다. 올 시즌 UCL에서 6골을 넣은 음바페는 타소스 두비카스(코모)와 득점 공동 선두에 올랐다.



후반 42분엔 비니시우스 주니오르가 올 시즌 UCL 첫 골을 터뜨리며 ‘골 폭죽쇼’의 마무리를 책임졌다.

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