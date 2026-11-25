중국의 대표적인 정보기술(IT) 기업이자 통신장비 제조업체인 화웨이가 미국 법원에서 영업비밀 탈취 공모와 은행 사기 등 혐의로 유죄 평결을 받았다. 중국에 군사기밀을 팔아넘긴 현역 미군 장병도 체포됐다. 미국과 중국의 기술패권 경쟁이 얽힌 ‘젠슨 황 스캔들’로 중국 스파이 우려가 불거진 상황에서 양국 간 갈등 재점화의 요인이 될 수 있다는 우려가 나온다.



24일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 이날 뉴욕 동부연방지법에서 진행된 화웨이의 형사 재판에서 배심원단은 12개 혐의 중 10개에 대해 유죄 평결을 내렸다. 배심원단은 이란 내 사업과 관련해 은행을 기만하고 미국 기술 기업의 영업비밀을 훔치려고 공모한 혐의 등을 유죄로 판단했다. 또 미국의 제재 대상에 올라있는 이란과 북한에서 사업을 영위하고 불법 행위를 은폐하기 위해 미국 정부 관계자 등에게 허위 진술을 한 혐의도 유죄라고 봤다. 다만 검찰이 핵심 혐의로 내세운 조직범죄 공모와 사법 방해 공모 등 2개 혐의에 대해서는 무죄 평결을 내렸다.

중국 통신장비업체 화웨이 측 변호인 브라이언 헤벌리그가 24일(현지시간) 미국 뉴욕 동부지방법원 청사 인근에서 영업비밀 탈취 공모와 은행 사기 등 혐의에 관한 유죄 평결에 대해 취재진의 질문에 답하고 있다. 뉴욕=AP연합뉴스

화웨이 사건은 도널드 트럼프 1기 행정부 때인 2018년 화웨이 창업자의 딸이자 최고재무책임자(CFO)였던 멍완저우가 캐나다에서 체포되면서 불거졌고, 이듬해 말 기소도 이루어졌다. 8년 만에 나온 이번 유죄 평결로 화웨이는 수십억달러에 이르는 벌금과 자산몰수, 배상명령 등의 처분을 받을 위기에 처했다. 미국이 요구할 구체적인 금액은 아직 알려지지 않았다.



화웨이 측은 미국이 20만명이 넘는 직원 중 소수의 단편적인 부정행위를 이용해 실존하지 않는 거대한 음모를 허위로 꾸며냈다고 주장하며 항소하겠다는 의지를 밝혔다.



이번 재판 결과는 미·중 관계 전반에 악영향으로 작용할 수 있다는 관측이 나온다. 중국은 자국 대표 IT 기업인 화웨이가 얽힌 이번 재판을 두고 미국이 중국 기업을 탄압하기 위해 국가 안보 문제를 부당하게 이용하고 있으며 경제적 횡포를 자행하고 있다고 지속해서 주장해 왔다. 특히 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 스파이로 의심되는 여성과 불륜 관계를 맺어온 사건이 세계 경제를 뒤흔들 대규모 스캔들로 비화한 직후 판결이 나와 그 파괴력은 더 커질 수 있다. 의회 청문회와 당국 수사 등이 양국 사이에서 계속 논란을 불러일으킬 수밖에 없기 때문이다.



최근 미·중 기술전쟁으로 인한 갈등이 단순한 의혹을 넘어 법적 처벌과 제재 등이 본격화되는 흐름으로 진행되는 점도 미·중 간 갈등 요소다. 기술 유출 의혹 등이 수사와 재판 등을 통해 결론이 나오고 있기 때문이다.

25일(현지시간) 중국 베이징 화웨이 매장 인근 버스 정류장에 시민들이 줄을 서 있다. 베이징=AP연합뉴스

중국에 군사기밀을 팔아넘긴 혐의로 기소된 현역 미군 장병이 유죄 인정하기도 했다. AFP통신에 따르면 미 법무부는 이날 육군 소속 젠 자오(37) 병장이 국방 관련 정보를 수집해 중국 측에 넘기기 위해 공모한 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 밝혔다. 자오는 최대 징역 10년과 벌금 25만달러(약 3억4000만원)에 처할 수 있다.



이 사건은 미 수사당국이 지난해 3월 워싱턴주 자오의 자택에서 그를 체포하고, 현금 3만달러(약 4000만원)와 전자기기, 미 육군 소유의 하드디스크 여러 개를 확보하면서 불거졌다. 수사 결과 자오는 군사기밀 접근 권한을 악용해 열람이 제한된 군 내부 문서를 확보한 것으로 조사됐다. 유출된 정보에는 통신망과 로켓·미사일 시스템, 군사훈련 관련 자료 등이 포함됐다. 자오는 2021년 11월부터 지난해 3월까지 전직 미군 장병 뤄위 두안과 공모한 것으로 조사됐다. 두안은 자오를 비롯한 현역 미군 장병들을 포섭해 군사정보를 확보하는 역할을 맡았으며, 그도 국방정보 유출 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했다.



앞서 지난 1월에도 미 해군 장병 진차오 웨이가 돈을 받고 중국 정보기관에 함정 관련 정보를 넘긴 혐의로 징역 16년8개월을 선고받았다.

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