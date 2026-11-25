20기 당대회 출범 이후 현직 정치국 위원이 잇따라 낙마하면서 중국의 반부패 드라이브가 본격 확산하고 있다는 분석이 나온다. 시진핑 중국 국가주석의 장기집권 신호라는 해석도 제기된다.



중국 관영 신화통신은 24일 저녁 천지닝(62) 중공중앙정치국 위원이자 상하이시 당서기가 심각한 규기·위법(기율 및 법률 위반) 혐의로 중앙기율검사위원회와 국가감찰위원회의 심사를 받고 있다고 보도했다. 구체적인 혐의 내용에 대한 설명은 없었으나 기율·법률 위반’이라는 표현을 볼 때 부정부패 관련 사안으로 추정된다.

시진핑 집권 3기 들어 중국 당국의 부패 조사로 낙마한 정치국 위원들. 왼쪽부터 허웨이둥·장유샤 전 중앙군사위원회 부주석, 마싱루이 전 신장위구르자치구 당서기, 천지닝 상하이시 당서기. 바이두 캡처

단일 임기 내 현직 정치국 위원 4명의 연쇄 낙마는 개혁개방 이후 사상 처음이다. 천 서기에 앞서 지난해 10월 중국군 공식 서열 3위였던 허웨이둥 중앙군사위 부주석이 제명됐고, 올해 1월 중국군 서열 2위인 장유샤 중국군사위 부주석이 부패 혐의로 숙청됐다. 지난 4월에는 마싱루이 전 신장위구르자치구 당서기도 부패 혐의로 당국의 조사를 받는 사실이 공개되며 낙마가 공식화했다.



특히 천 서기는 시 주석의 잠재적 후계자로까지 거론되던 인물이다. 1964년생인 천 서기는 칭화대에서 학·석사를 마친 뒤 영국 런던 임페리얼칼리지에서 환경시스템 분석으로 공학박사 학위를 받은 엘리트 기술관료 출신이다. 천 서기는 2022년 24인 정치국 위원에 진입한 동시에 상하이시 당서기로 영전하며 차세대 정치 스타로 우뚝 섰다. 상하이 당서기는 장쩌민 전 주석, 주룽지 전 총리, 시 주석, 리창 총리, 한정 국가부주석 등이 거쳐 간 확실한 최고지도부(정치국 상무위원회) 진입 코스여서 천 서기는 차기 상무위원 1순위로 꼽혀왔다. 지난 1월 이재명 대통령이 상하이 방문 당시 식사를 함께하기도 했다.



고위직의 연이은 숙청에 대한 대외적인 명분은 부패 척결이다. 미국 컨설팅업체 유라시아그룹의 밍다치우 선임분석가는 “시 주석의 반부패 캠페인에 성역이나 한계가 없다는 점을 분명히 보여줬다”고 짚었다.



2027년 가을 제21차 당대회를 앞두고 최고위 권력 재편을 위한 것이라는 해석도 힘을 얻는다. 후계 구도가 가시화되면 당내 무게중심이 차기 주자에게 쏠려 최고 권력자의 장악력이 약화하고 조기 레임덕을 초래할 수 있기 때문이다. 대만 담강대 양안관계연구센터의 훙야오난 부주임은 “천 서기의 낙마로 차기 인선 구도가 완전히 달라졌다”며 “공석을 채울 인물은 신뢰할 수 있는 사람이지 후계자가 아니다”라고 분석했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지