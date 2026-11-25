노동계가 65세 법정 정년연장을 촉구하며 “연내 입법이 안 되면 더 이상의 대화는 없다”고 초강수를 뒀다. 27일 더불어민주당 정년연장특별위원회 소위원회가 내릴 결론에 이목이 쏠린다.



한국노총과 민주노총은 25일 국회 본청 앞 계단에서 ‘65세 법정 정년연장 연내 입법 처리 촉구 기자회견’을 열고 “이번 정기국회는 65세 법정 정년연장의 연내 입법 여부를 결정할 중대 분수령”이라고 밝혔다. 기자회견에는 조합원 약 500명이 참석했다.

민주노총과 한국노총 조합원 등 참석자들이 25일 국회 본관 앞에서 65세 법정 정년연장 연내 입법 처리를 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

양대 노총은 “정년연장 입법이 또다시 해를 넘기면 그 책임은 정부와 국회에 있다”며 “올해 국회에서도 입법이 이뤄지지 않는다면 더 이상의 대화는 없고, 정책협약서까지 찢어버릴 수 있다”고 강조했다. 지난해 대선 당시 민주당은 한국노총과 정책협약을 맺고, 65세 법정 정년연장 연내 입법을 약속했다.



노동계가 요구하는 건 법적 정년연장이다. 60세인 법정 정년을 65세까지 늘려야 한다는 것이다. 경영계는 법적 정년연장이 아닌 퇴직 후 재고용 방식을 주장하고 있다.



노사 입장은 평행선으로, 27일 특위에서 합의가 불발될 수 있다는 관측이 있다.



다만 이 경우 합의 없는 입법이 이뤄질 수도 있다.



고용노동부 관계자는 “특위에서 결론이 나지 않을까 싶다”며 “일정 등을 미루는 결론은 나지 않을 것으로 생각한다”고 했다. 앞서 김영훈 노동부 장관은 합의 불발 가능성을 거론하며 “정부가 책임 있게 어떤 방안을 마련하는 것이 마땅한 도리”라고 했다. 다만 노동부는 두 차례 보도설명자료를 배포하며 “노사 합의를 위해 최대한 지원하겠다는 의미”라고 해명했다.



특위에 참여하고 있는 경영계 관계자는 합의 가능성을 낮게 보며, “정부 여당으로서는 합의하면 좋은 모양을 만들 수 있어서 합의를 끌어내려 하겠지만, 노사가 끝내 이견을 못 좁혀도 입법을 강행할 수 있는 일”이라고 말했다.



최근 국회 등에서 유력하게 거론되는 안은 2029년부터 2037년까지 2년마다 정년을 1세씩 단계적으로 연장하는 안이다. 1968년생까지는 현행 60세 정년이 적용되고, 1969년생부터 정년이 1년 연장되는 것이다.



한국노총 관계자는 “완전히 찬성할 순 없지만, 선별적 재고용이 아니고, 단계적 정년연장 방안이라는 점에서는 검토 가능하다”고 했다.



관건은 특위에 참여하는 노사 입장이 얼마나 좁혀질지다. 10개월 만에 재개된 소위인 만큼 변수가 있을 수도 있다. 국회 관계자는 “노사 온도가 그간에 바뀌었을 수도 있어서 일단 소위를 열어봐야 알 수 있다”고 했다.

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