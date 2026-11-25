앞으로 법정대리인이 없거나 환자와 동행한 사람이 없는 경우에도 응급의료종사자 판단에 따라 의료인 1명 이상의 동의를 받은 경우 처치를 할 수 있게 된다.

서울 한 대형병원 응급실로 환자가 이송되고 있다. 연합뉴스

보건복지부는 25일 응급의료에 관한 설명·동의절차, 응급의료종사자 보호 규정 등을 개정한 ‘응급의료에 관한 법률 시행규칙’을 공포했다. 개정 시행규칙에 따르면 스스로 의사 결정할 수 없는 응급환자에게 법정대리인이 없거나 응급의료에 동의하지 않더라도 생명이 위험해지거나 신체 또는 정신에 중대한 장애가 생길 수 있다는 판단이 있으면 다른 의료인 1명 이상의 동의를 받아 응급의료행위를 할 수 있다. 기존 시행규칙은 ‘법정대리인의 동의를 얻지 못한 경우’만 규정하고 있어 법정대리인을 찾기 전까지 위급 상황에도 응급의료행위가 불가능했다.



새 시행규칙에는 구급차가 출동할 때 응급구조사 1명 이상을 포함한 2명 이상이 항상 타도록 하는 내용도 담겼다. 기존에는 응급환자 이송 때만 이 기준이 적용됐다. 의사나 간호사가 탄 경우는 응급구조사 동승 의무가 없다. 응급의료 방해 행위에 대한 조치도 강화한다. 응급의료기관장이 폭행 등 피해를 본 종사자를 가해자와 분리하도록 했다.

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