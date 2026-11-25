반복적인 담합행위에 대한 억지력을 높이기 위해 경쟁당국이 반복담합 판단 기간을 5년에서 10년으로 늘리고, 입찰참가 자격 제한 기준을 벌점 5점에서 4점으로 강화한다.



공정거래위원회는 이러한 내용을 담은 ‘입찰에 있어서의 부당한 공동행위 및 입찰참가자격 제한 요청에 관한 지침’을 개정해 내년 1월1일부터 시행한다고 25일 밝혔다.

사진=뉴시스

현행법에는 공정위의 요청이 있는 경우 조달청 등 발주기관이 해당 사업자의 입찰참가자격 제한조치를 할 수 있다. 입찰참가자격 제한조치 기준은 사업자가 과거 5년간 입찰담합으로 받은 벌점 누계가 5점을 초과하는 경우다.



이번에 개정된 지침은 이 기준을 10년, 4점으로 강화하는 내용을 담았다. 입찰 담합뿐 아니라 모든 유형의 담합에 따른 벌점도 고려하기로 했다.



벌점은 △경고 0.5점 △시정 권고 1.0점 △시정명령 2.0점 △과징금 2.5점 △고발 3.0점이다. 시정명령 이상의 조치를 받은 사업자가 10년 이내 담합으로 다시 시정명령을 받으면 공정위가 입찰참가자격 제한을 요청할 수 있다는 의미다. 공정위는 제재의 실효성을 높이고 반복적인 법위반에 대한 책임성을 높이기 위한 것이라고 설명했다.



공정위는 2022년부터 올해까지 부과받은 벌점이 있는 사업자는 종전 규정을 적용하기로 했다.

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