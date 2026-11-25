노태우 일가 비자금 은닉 의혹
공소청, 노재헌 대사 소환 통보
노태우 전 대통령 일가의 비자금 은닉 의혹을 수사 중인 공소청이 노 전 대통령의 아들인 노재헌 주중한국대사에게 소환을 통보했다. 25일 법조계에 따르면 서울중앙지방공소청 범죄수익환수부(부장검사 소정수)는 최근 노 대사 측에 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의 피의자 신분으로 출석해 조사를 받으라는 내용의 출석요구서를 보냈다. 출석 시점은 이달 말쯤으로 조율 중인 것으로 전해졌다.
해당 의혹은 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 일명 ‘세기의 이혼 소송’ 과정에서 노 관장 측이 모친인 김옥숙 여사의 20여년 전 메모 2장과 선경건설이 발행한 50억원짜리 약속어음 6장을 증거로 제출하면서 불거졌다. 김 여사가 작성한 메모엔 904억원 규모의 자금 내역과 함께 ‘선경 300억원’이라고 적혀 있는 것으로 알려졌다. 이후 5·18기념재단 등이 노 전 대통령 일가가 비자금을 은닉하고 세금을 포탈했다는 취지로 김 여사와 노 관장, 노 대사 등을 고발하며 수사가 시작됐다. 공소청은 노 전 대통령 일가의 비자금 일부가 노 대사가 이사장으로 있는 동아시아문화재단과 노태우센터 등에 흘러 들어갔다고 의심한다.
공소청은 지난 8월 김 여사의 서울 서대문구 연희동 자택과 동아시아문화센터 등지를 압수수색했고, 이병기 전 청와대 의전비서관과 최석립 전 경호실장, 정해창 전 대통령비서실장 등을 참고인으로 불러 조사했다. 최근에는 노 관장에 대한 공판 전 증인신문을 청구했는데, 노 관장은 질병을 이유로 출석하지 않았다.
노 관장 측은 ‘최 회장 측이 23일 재산분할 소송 재상고심 재판부인 대법원 2부에 낸 화해권고 요청서에 동의하지 않는다’는 취지의 서면을 재판부에 제출했다고 이날 밝혔다. 최 회장의 화해권고 요청은 지난 7월 파기환송심에서 책정한 재산분할금 9440억원을 노 관장에게 전액 지급하겠다는 의사 표시로 해석된다. 노 관장의 대리인은 “최 회장에게 조기 해결의 진정성이 있다면 즉시 상고를 취하하길 바란다”고 했다.
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