한국이 지난 65년간 세계 평균의 두 배 속도로 질주하며 세계 네 번째 연간 수출 1조달러 시대를 연 가운데, 수출이 최근 한국 경제성장의 절반 이상을 견인한 핵심 동력이라는 분석이 나왔다.



대한상공회의소가 25일 발표한 ‘수출은 우리 경제성장을 얼마나 이끌었나’ 보고서에 따르면, 1960~2025년 한국 수출은 연평균 16.6% 성장해 같은 기간 세계 수출 증가율(8.6%)을 두 배 가까이 웃돌았다. 세계 수출 비중은 1964년 0.07%(82위)에서 지난해 2.69%(8위)로 뛰었고, 수출 1000억달러에서 1조달러 달성까지는 미국(31년)·독일(30년)과 비슷한 31년이 걸렸다.



수입조정법(수출·소비·투자 증가분에서 수입분을 제외한 순수 국내 부가가치 기준)을 적용해 계산한 2021~2024년 수출의 경제성장 기여 비중은 51.7%에 달했다. 1961~2024년 전체 평균(27.1%)을 크게 웃도는 수치로, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이후 수출 반등과 인공지능(AI)·반도체 수요 확대가 주효했다.



다만 2000년대 이후 10대 주력 품목의 큰 변화가 없고, 올해 1~10월 반도체 비중이 40%를 넘어서는 등 특정 품목 쏠림 현상은 과제로 지목됐다. 2011~2025년 연평균 수출 증가율(1.8%)이 세계 평균(2.6%)에 못 미친 점도 보완해야 할 대목이다.



대한상의는 △수출구조 다각화 △수출의 국내 파급효과 확대 △시장 다변화 △규제 개선 등을 4대 정책과제로 제시했다. 이시욱 대한상의 경제연구총괄은 “제조업 혁신으로 수출 품목과 시장을 넓히고 수출의 온기가 협력기업과 지역으로 퍼지도록 하는 것이 1조달러 이후의 과제”라고 말했다.

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