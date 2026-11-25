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삼성전자와 SK하이닉스가 연말에 수십조원 규모의 배당을 예정하고 있어 일시적으로 환율 상승 압력이 커질 수 있다는 분석이 나왔다. 삼성전자는 27일 외국인에 15조8000억원, SK하이닉스는 12월말 7조2000억원을 배당한다. 외국인들이 배당금을 일시에 달러로 바꿀 경우 환율이 밀어올려질 수밖에 없다는 것이다.

25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 삼성전자, SK하이닉스 주가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 308.52p(6.16%) 내린 4,697.51에 장을 마쳤다. 코스닥지수는 전장보다 15.24p(2.29%) 내린 650.64에 마감했다. 연합뉴스

국제금융센터는 24일 ‘국내 상장기업 배당규모 증가 및 환율 영향’ 보고서에서 연말까지 예정된 국내 기업의 배당 규모가 총 46조6000억원이라고 밝혔다. 이 중 외국인이 가져갈 배당금은 23조4000억원(174억달러)에 달한다.

외국인이 가장 많은 배당금을 챙기는 기업은 삼성전자다. 삼성전자는 27일 3분기 분기배당에서 정규 배당에 특별 배당을 추가해 주당 4601원을 지급한다. 2분기 주당 374원보다 12.3배 늘어난 규모다. 총 배당금(우선주 포함)은 30조원으로, 이 중 외국인의 몫은 약 15조8000억원(118억달러)에 달한다. 이는 한국 상장기업 배당 역사상 일간 기준 최대 규모라고 국제금융센터는 밝혔다. 종전 최대는 2021년 4월16일의 7조7000억원이었다.

SK하이닉스는 키옥시아 지분매각 특별배당을 포함해 주당 2만원을 12월말 배당할 예정이다. 이는 2분기 375원보다 53배 큰 금액이다. SK하이닉스의 총 배당금은 14조1000억원이며 이 중 외국인 배당금은 7조2000억원이다.

국제금융센터는 두 기업의 외국인 배당으로 인해 외환시장에 일시적 상승 압력을 줄 가능성이있다고 전망했다. 삼성전자와 SK하이닉스는 배당금 지급을 위해 보유 달러를 매도해야 한다. 이들이 외국인에 지급하는 배당금이 49∼51%이기에, 외국인 배당금의 약 2배 가까운 달러를 배당을 위해 파는 셈이다. 다만 기업들이 오랜 기간에 걸쳐 달러를 원화로 환전해 원화 수요는 분산되는 반면, 외국인은 배당 재투자 등을 하더라도 일시에 달러 환전에 나설 가능성이 높다. 외환시장 변동성이 커질 수밖에 없는 셈이다.

서울 중구 을지로 하나은행 본점 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하고 있다. 연합뉴스

최근 1개월 일간 평균 현물환거래량은 24조1000억원으로, 27일 삼성전자가 외국인에 배당하는 금액은 일간 거래량의 65%에 달한다.

내년에도 올 연말처럼 배당 역송금에 의한 환율 변동이 나타날 가능성이 클 것으로 점쳐진다. 반도체 기업의 실적 증가와 적극적 주주환원 정책을 고려하면 내년 배당 규모는 올해를 상회할 수 있다고 국제금융센터는 내다봤다. 삼성전자는 잉여현금흐름(FCF)의 50%를 환원하는 2024∼2026년 주주환원정책이 종료돼 내년 초 이사회에서 다음 주기 정책을 결정할 예정이다. SK하이닉스는 FCF의 절반을 환원하는 정책이 내년까지 유지된다. 내년 삼성전자의 FCF 전망치는 402조3000억원으로 올해보다 62% 증가한다. SK하이닉스는 올해보다 78% 늘어난 306조3000억원의 FCF가 예상된다.

한편 최근 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스가 104를 웃돌며 강달러 흐름이 이어지고 있지만 원·달러 환율은 1340원대를 유지하고 있다. 올 하반기 내내 이어진 수출기업의 네고(달러 매도) 물량이 환율 상승 압력을 완화하는 것으로 분석된다. 25일 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 종전 주간거래 종가(오후 3시30분) 기준으로 전 거래일 대비 0.8원 오른 1343.2원으로 집계됐다.

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