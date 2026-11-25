서울 구로구가 다음 달 5일 서경덕 성신여대 교수를 초청해 ‘세계를 향한 도전, 우리 아이의 가능성을 키우다’를 주제로 특강을 개최한다. 세계화 시대에 필요한 교육 방향을 함께 고민하는 자리다.

구는 25일 학부모, 교사, 마을 강사 등 교육에 관심 있는 구민들을 대상으로 선착순 200명의 참가 신청을 받고 있다고 밝혔다.

이번 특강은 구로교육협력특화지구 배움온(ON)대학의 일환으로 마련됐다. 구의 배움온대학은 공개형 교육 플랫폼으로, 다양한 교육 주체가 함께 배우며 소통하는 교육 과정이다.

특강은 5일 오전 10시∼낮 12시 구청 강당에서 진행된다. 서 교수는 이 자리에서 세계 속 한국의 위상, 세계 시민 의식과 문화적 다양성을 소개하고 청소년들이 도전 정신을 기르고 역량을 키우기 위한 자세를 이야기할 예정이다. 강연이 끝난 뒤엔 질의응답 시간이 이어진다. 자세한 사항은 구 누리집을 확인하면 된다.

장인홍 구로구청장은 “아이들이 자신의 가능성을 발견하고 더 넓은 세상에서 꿈을 펼치기 위해서는 다양한 문화를 이해하고 새로운 도전에 나서는 자세가 중요하다”며 “이번 특강이 자녀의 미래와 교육 방향을 생각해 보는 유익한 시간이 되길 바란다”고 말했다.

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