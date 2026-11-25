다양한 호신용품들의 모습(기사와 무관한 사진). 연합뉴스

일본에서 잇따른 사이버 공격과 개인정보 유출로 자택 보안에 대한 불안이 커지면서 호신용품을 찾는 소비자가 늘고 있다.

사회관계망서비스(SNS)에서는 일본도를 강도 등에 맞서는 수단으로 갖추자는 주장까지 등장해 논란이 일고 있다.

25일 TV아사히에 따르면 최근 무인양품과 게이오전철 등 여러 기업이 사이버 공격을 받아 이용자의 주소와 자산 정보 등이 유출되면서 자택 보안을 걱정하는 목소리가 커지고 있다.

도쿄 아키하바라의 호신용품 전문점 '보디가드 도쿄 아키바점'에는 가족 단위로 매장을 찾아 전기충격기와 호신용 삼단봉 등을 구매하는 손님이 등장했다. 가족 4명이 사용할 삼단봉을 한꺼번에 사 간 사례도 있었다.

최루 스프레이를 구매한 한 시민은 “정보 유출을 막기 어렵다면 스스로 할 수 있는 방어책이라도 최대한 갖춰야겠다고 생각했다”고 말했다.

매장 관계자는 개인정보 유출 보도가 나온 10월 중순부터 손님이 꾸준히 늘었다며 이달 매출이 평소보다 1.5∼1.6배 수준으로 증가했다고 전했다.

불안 심리는 온라인에서도 확산하고 있다. SNS에는 강도에 대비해 일본도를 갖추자는 이른바 '일본도 자위론'이 등장했다. 실내에서 휘두르기 좋은 짧은 일본도가 품절됐다는 주장과 함께 판매점의 품절 화면을 담은 사진도 퍼지고 있다.

도검 업계는 이런 움직임에 선을 그었다.

도검 판매점 ‘아슈미술’ 측은 일부 일본도가 품절된 것은 원래 저렴한 가격에 판매돼 재고가 부족했기 때문이라며 방범 수요가 늘어난 결과는 아니라고 설명했다.

이어 “일본도는 미술품이자 문화재로 허가된 물품이지 호신용이 아니다”라고 강조했다.

일본도를 소지하려면 미술품 등록증을 갖춰야 하며 지방자치단체에 신고해야 한다. 자기방어를 목적으로 사용하더라도 상황에 따라 형사 책임을 질 수 있다는 지적도 나온다.

한 법조계 관계자는 맨손으로 공격하는 상대를 일본도로 베어 치명상을 입힐 경우 정당방위가 인정되지 않고 과잉방어로 판단돼 살인이나 상해죄가 적용될 위험이 있다고 경고했다.

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