만취 상태로 운전하다 시내버스를 들이받아 승객 6명을 다치게 한 30대 운전자에게 징역형의 집행유예가 선고됐다.

대구지법 형사11단독 전명환 판사는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(위험운전치상) 등 혐의로 기소된 A(32)씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다고 25일 밝혔다. 재판부는 40시간의 준법운전 강의 수강도 명령했다.

판결문에 따르면 A씨는 지난 1월 22일 오후 3시 31분쯤 대구 수성구 범어도서관 앞 도로에서 그랜저 승용차를 몰다 신호 대기 중이던 시내버스의 왼쪽 뒷바퀴 부분을 들이받았다. 이 사고로 버스에 타고 있던 20∼70대 승객 6명이 전치 2∼4주의 상해를 입었다.

조사 결과 사고 당시 A씨의 혈중알코올농도는 면허취소 수준(0.08%)을 크게 웃도는 0.22%였으며, 이 상태로 약 2㎞ 구간을 운전한 것으로 드러났다. A씨는 당시 말을 더듬고 비틀거리는 등 정상적인 운전이 불가능한 상태였던 것으로 파악됐다.

재판부는 “피고인은 당시 상황을 기억하지 못할 정도로 만취한 상태였다”면서도 “범행을 인정하고 반성하는 점, 피해자 3명과 합의하고 나머지 피해자들을 위해 각각 20만원을 형사공탁한 점, 초범인 점 등을 종합해 형을 정했다”고 양형 이유를 설명했다.

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