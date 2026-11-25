전국 230여 개 문예회관이 2027년 서울에서 열리는 세계청년대회의 성공적인 개최를 위해 힘을 보탠다. 전국 문화예술 인프라를 활용해 대회를 알리고, 세계 각국 청년과 지역 문화예술의 교류를 확대한다는 취지다.

한국문화예술회관연합회(회장 소홍삼·코카카)는 25일 천주교 서울대교구청에서 2027 서울 세계청년대회 조직위원회(사무총장 김남균 신부)와 대회 성공 개최 및 문화예술 분야 협력을 위한 업무협약을 체결했다. 협약식에는 소홍삼 회장과 김남균 사무총장 등 양 기관 관계자 10여 명이 참석했다.

한국문화예술회관연합회 소홍삼 회장(왼쪽)과 2027 서울 세계청년대회 조직위원회 김남균 사무총장이 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 코카카 제공

이번 협약에 따라 양 기관은 대회 인지도 제고를 위한 공동 홍보 캠페인과 콘텐츠 교류, 전국 문예회관 네트워크를 활용한 홍보, 문화예술 프로그램 연계 및 시설·장소 협력, 행사 상호 참여와 운영 정보 공유 등을 추진한다.

이번 협약은 전국 230여 개 문예회관의 문화예술 인프라를 국제행사와 연결한다는 점에서 의미가 있다. 세계 각국 청년들이 서울뿐 아니라 전국 각 지역을 방문하는 만큼 지역 문화예술을 세계에 알리고, 지역 주민과 외국 청년들이 문화예술을 매개로 교류하는 계기가 될 것으로 기대된다.

2027 서울 세계청년대회는 가톨릭교회가 주관하는 국제 청년 행사로, 세계 각국 청년들이 모여 신앙과 문화를 나누는 축제다. 2027년 7월 29일부터 8월 2일까지 전국 14개 교구에서 교구대회가 열리고, 8월 3일부터 8일까지 서울에서 본대회가 개최된다.

(왼쪽에서 다섯 번째부터) 한국문화예술회관연합회 이경환 사무총장, 소홍삼 회장과 2027 서울 세계청년대회 조직위원회 김남균 사무총장 신부, 김윤욱 행사총괄부 부장 신부, 이상진 문화분과장 신부 등 주요 관계자들이 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 코카카 제공

소홍삼 코카카 회장은 “2027 서울 세계청년대회는 한국의 다채로운 지역 문화를 세계에 알릴 수 있는 뜻깊은 기회”라며 “전국 문예회관의 네트워크와 문화예술 자원을 활용해 대회를 널리 알리고, 국내외 청년들이 우리 문화를 경험할 수 있도록 조직위원회와 긴밀히 협력하겠다”고 말했다. 코카카는 앞으로 조직위원회와 실무 협의를 거쳐 구체적인 협력 사업을 마련할 계획이다.

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