오세훈 서울시장이 대통령 주재 국무회의에서 발언권을 얻지 못했다며 반발 기자회견을 연 것을 두고 여권은 25일 “대권놀음”, “자기정치”라고 질타를 쏟아냈다.

오세훈 서울시장이 지난 24일 국무회의 참석과 관련, 브리핑을 하기 위해 서울시청 브리핑룸으로 들어서고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 박성준 수석대변인은 당 논평에서 “오 시장이 또 ‘5세 훈이’가 됐다”며 국무회의에서 조작기소 특검과 조희대 대법원장 탄핵 관련 발언을 하려 한 것을 “몰지각한 행동”으로 규정했다. 또 국무회의는 “배석자가 아무 말이나 꺼내는 자리가 아니다”라고 했다. 오 시장이 국무회의 도중 눈을 감고 조는 듯한 모습을 보였다며 “말 그대로 자다가 봉창 두드린 격”이라고도 했다.

같은 당 황명선 의원은 페이스북에서 “국무회의장을 정쟁의 진흙탕으로 끌어들이려 한 매우 부적절한 행위”라고 오 시장을 질타했다. 황 의원은 오 시장이 국무회의 안건과 무관한 발언을 하려다 제지당하자 곧장 기자회견을 연 점을 거론하며 “처음부터 기획된 정치쇼였다고밖에 볼 수 없다”며 “또다시 같은 모습을 보일 생각이라면 차라리 발길을 끊으라”고 했다.

박홍근 기획예산처 장관도 “국무회의를 정치적 공격의 장으로 활용하려 했다”며 “대권놀음을 위한 정치쇼”라고 오 시장을 견제했다. 박 장관은 “지하철노조가 총파업을 예고한 전날인데도 5선의 서울시장은 태연히 3시간가량 앉아 호시탐탐 정치적 공격의 기회만 엿보고 있었다니 기가 찰 노릇”이라고 했다.

오 시장은 전날 청와대에서 열린 비공개 국무회의 말미에 “특검과 탄핵에 관한 민심을 전달하고자 한다”고 했으나 이 대통령이 의사봉을 세 차례 두드린 뒤 이석해 발언하지 못했다고 서울시 기자회견에서 주장했다. 이와 관련, 한성숙 국무총리는 입장문을 내고 “국무회의 안건과 무관한 정치적 사안에 대해 발언하는 것은 정치적 논쟁의 장으로 변질시킬 수 있는 매우 부적절한 행위”라고 지적했다.

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