한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

25일 인천 영종구 인천공항본부세관 특송물류센터에서 직원들이 해외 배송 물품을 검수하고 있다. 인천공항본부세관은 이틀 앞둔 미국 블랙프라이데이를 앞두고 해외직구 물량이 증가할 것으로 예상하면서 반입 제한 기준과 주의사항을 철저히 확인해달라고 당부했다.

25일 인천 영종구 인천공항본부세관 특송물류센터. 해외에서 들어온 배송 물품들이 컨베이어벨트를 타고 이동했다. 센터에는 크고 작은 포장 상자가 쌓여 있었고, 검사대에서는 직원들이 상자를 열어 내용물을 확인했다. 해외 쇼핑몰에서 주문한 물건이 소비자에게 전달되기 전 거쳐야 하는 통관 현장이다.

25일 인천 영종구 인천공항본부세관 특송물류센터에서 직원들이 해외 배송 물품을 검수하고 있다.

검사대에 오른 상자에는 의류와 신발 등 각종 해외직구 물품이 담겨 있었다. 세관과 한국관세무역개발원 직원들은 포장을 열고 물품을 살폈다. 신고된 내용과 실제 들어온 물건이 일치하는지, 국내 반입 기준에 맞는지 확인하는 작업이었다. 위조상품과 불법 의약품 등이 섞여 들어오는 것을 가려내는 일도 검사의 주요 목적이다.

25일 인천 영종구 인천공항본부세관 특송물류센터에서 직원들이 해외 배송 물품을 검수하고 있다.

상자 속을 확인하는 데는 엑스레이 장비도 쓰인다. 특송화물은 엑스레이 검색과 선별검사 등을 거친다. 검사 대상으로 선별된 물품은 포장을 열어 내용물을 확인하는 ‘개장검사’를 받는다. 겉으로 드러나지 않는 물품을 영상으로 살피고, 필요한 경우 직접 확인하며 불법 반입 여부를 점검하는 절차다.

25일 인천 영종구 인천공항본부세관 특송물류센터에서 직원들이 해외 배송 물품을 검수하고 있다.

오는 27일은 미국의 대규모 할인행사인 블랙프라이데이다. 중국 광군제에 이어 해외 할인행사가 몰리는 시기를 맞아 이날 센터에도 해외직구 물품이 쌓였다. 소비자가 주문한 옷과 신발이 검사대에 오르고, 포장 안의 내용물을 확인하는 작업이 이어졌다.

25일 인천 영종구 인천공항본부세관 특송물류센터에서 직원들이 해외 배송 물품을 검수하고 있다.

관세청은 이달 2일부터 다음 달 27일까지 해외직구 악용사범 특별단속을 진행하고 있다. 개인이 사용할 것처럼 들여온 판매용 물품과 불법 식의약품, 지식재산권을 침해하는 위조상품 등이 주요 단속 대상이다. 다른 사람의 개인통관고유부호를 무단으로 사용하는 행위도 집중적으로 살핀다. 해외직구 물동량이 늘어나는 시기에 불법 물품이 함께 유입되는 것을 막기 위한 조치다.

25일 인천 영종구 인천공항본부세관 특송물류센터에서 직원들이 해외 배송 물품을 검수하고 있다.

컨베이어벨트 위의 상자와 검사대에서 열린 포장 사이에는 물품의 국내 반입 여부를 판단하는 과정이 놓여 있었다. 소비자가 기다리는 택배 한 상자가 집 앞에 도착하기까지, 물건과 신고 내용을 대조하고 반입 기준을 확인하는 직원들의 손길이 이어졌다.

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