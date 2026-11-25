이명박 전 대통령이 다음달 2일 국민의힘 나경원 의원이 주도하는 국회의원 연구단체 ‘인구와 기후 그리고 내일’ 소속 의원들과 오찬 회동을 한다.

25일 정치권에 따르면 이 전 대통령은 다음달 2일 서울 여의도에서 열리는 연구단체 오찬 간담회에 참석할 예정이다.

‘인구와 기후 그리고 내일’은 저출산·고령화와 기후위기에 대응할 정책을 연구하고 과학기술을 활용한 해법을 모색하기 위해 2024년 9월 출범했다.

이번 간담회는 인구와 기후, 과학기술 등 이명박 정부의 주요 정책 성과를 되짚고, 향후 대한민국이 나아갈 방향과 정책 대안을 모색하자는 취지로 마련됐다.

해당 연구단체에는 국민의힘 의원 등 53명이 참여하고 있다. 간담회에는 단체 회원인 임이자 정책위의장을 비롯한 당 지도부 인사들도 일부 참석할 예정인 것으로 알려졌다.

나 의원 측은 “연구단체 대표 의원으로서 한 해 동안 이어온 인구·기후·과학기술 의제를 결산하는 차원의 공식 일정”이라고 설명했다.

앞서 나 의원은 지난 9월 추석을 앞두고 이 전 대통령을 예방했다. 나 의원은 당시 사회관계망서비스(SNS)에 “마음을 하나로 모으면 단단한 쇠도 자를 수 있다”며 “나라 걱정, 당 걱정하며 주신 당부 말씀을 잘 새기고 더 힘내어 나아갈 것”이라고 밝혔다.

이 전 대통령에 이어 다음 달 15일에는 반기문 전 유엔 사무총장이 해당 연구 모임에 참석할 것으로 알려졌다.

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